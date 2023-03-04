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На оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ

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  • 4.03.2023, 10:54
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На оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ

Британская разведка поделилась свежими данными.

Украинская оборона города Бахмут на Донбассе испытывает все более серьезное давление, в городе и вокруг него идут ожесточенные бои.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, силы регулярной российской армии и группы «Вагнера» продолжили наступление на северные окраины города, которые в настоящее время являются удерживаемым Украиной выступом, уязвимым для российских атак с трех сторон.

По данным британской разведки, Украина укрепляет этот район элитными подразделениями.

В то же время, за последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения Бахмута из города Часов Яр.

«Удерживаемые Украиной маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными», - отмечают в Минобороны Британии.

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