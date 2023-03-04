Двойник Путина не справился 2 4.03.2023, 11:02

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Зачем глава Кремля заговорил о возможном развале России.

Недавно Владимир Путин начал публично размышлять о возможном распаде России. Вероятно, один из двойников российского диктатора просто не справился с тезисом.

Так, это заявление сделал «праздничный» двойник главы Кремля, вместо этого «серьезный» поставил его на место. Такое мнение «24 каналу» рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Шейтельман объяснил, что «праздничный» Путин сказал, что Россию якобы хотят разобрать на части и установить контроль над ними. То есть открыл перед россиянами некую перспективу попасть в цивилизованный мир. В то время как другой двойник заявил, мол, Россия не позволит отобрать ее наследие и «сдаться цивилизованному миру».

В общем, идеи поступают от «серьезного» Путина и заявление о возможном развале страны-агрессора должно было транслировать другое. Его цель заключалась в том, чтобы предупредить россиян о такой угрозе, а затем провозгласить себя же «спасителем».

«Это он и пытался сделать. Просто в первый раз, когда они забрасывали этот месседж через интервью с «праздничным» Путиным получилось плохо, потому что он не справился с тезисом – не смог его правильно донести», – заметил политтехнолог.

Сейчас россиянам это пытаются разъяснить через «серьезного» Путина или его приспешника – Дмитрия Медведева. Они хотят донести до населения страны-агрессора, мол, только глава Кремля может спасти Россию от развала на части.

Напомним, что недавно глава Кремля впервые заговорил о возможном распаде России. Он заявил, что если захватчики проиграют в войне против Украины, то страна-агрессор прекратит свое существование, как и российский этнос.

Политолог Владимир Фесенко считает, что кремлевский диктатор хочет оправдаться перед своим народом из-за поражений в войне. Кроме того, он стремится запугать россиян и сохранить отождествление России с его личностью.

Российский политолог Аббас Галлямов отметил, что Путин всегда исторически боялся развала России. Он переживал из-за распада СССР и даже спустя почти четверть века у власти постоянно борется с этими привидениями.

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