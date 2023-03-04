Абельскую отправили проверять больницы

Абельскую отправили проверять больницы4
- 4.03.2023, 11:07
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Комиссию создали по приказу администрации Лукашенко.
Комиссия, возглавляемая главврачом Республиканского клинического медцентра управления делами Лукашенко Ириной Абельской, объезжает областные и районные больницы.
Комиссию создали по приказу администрации Лукашенко. В ней более двадцати специалистов, каждый из них отвечает за проверку определенной сферы деятельности медицинского учреждения.
«В комиссии сотрудники кафедр учебных заведений, министерские работники, врачи с научными степенями. Проверяют абсолютно все. Фотографируют истории болезней пациентов. Выясняют у сотрудников, как они знают свою специальность. Вопросы задаются практического характера. На них нужно ответить четко и конкретно», — рассказала nashaniva.com сотрудница одной из больниц.
По ее словам, комиссия по результатам проверки подготовит справку, в которой изложит, готов ли персонал к выполнению своих обязанностей и чего медицинскому учреждению не хватает. Кому-то из начальства вынесут дисциплинарное взыскание, кого-то могут уволить.
«Если ничего комиссия не найдет, то она плохо искала. Такой у нас обычай. Такие проверки серьезно не влияют на функционирование больниц. Может быть, что-то больницам перепадет из материально-технической базы. Комиссия отчитается перед теми кто ее создал, что работа ею сделана. Выявлены такие и такие упущения. По крайней мере так было с другими комиссиями», — считает наша собеседница.
В больницах заранее знают, когда наведается комиссия и к ней готовят персонал.
«Проводятся собрания с заведующими отделений, старшими сестрами. Требуют, чтобы врачи не имели колец, сережек, длинных ногтей и маникюра на работе. Просматривали инструкции, приказы, доделывали то, чего не сделали вовремя», — отмечает медик.
Ирина Абельская была личным врачом Лукашенко. Должность руководителя «лечкомиссии» она занимает с 2009 года.
Неожиданными проверками больниц Лукашенко устрашал министра здравоохранения Дмитрия Пиневича на одном из совещаний в конце прошлого года.