Байден и Шольц договорились давить Россию санкциями «сколько потребуется» 1 4.03.2023, 11:08

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Стали известны итоги встречи лидеров США и Германии в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Белом доме подтвердили намерение держать Россию под санкциями, сколько потребуется. Об этом сообщает пресс-служба американского президента.

В ходе встречи, состоявшейся накануне вечером, два лидера обсуждали не только вопросы двустороннего сотрудничества США и Германии, но также посвятили много времени обсуждению войны в Украине. В частности много говорили о предоставлении Украине всех видов помощи.

«Они подтвердили свое обязательство возлагать на Россию издержки за ее агрессию столько, сколько потребуется», – сообщает пресс-служба.

О планах встречи Байдена и Шольца стало известно в конце февраля. Как ожидалось, основной темой обсуждения должны были стать поставки оружия Украине.

По данным Bloomberg, один из главных месседжей, который американский лидер намеревался передать собеседнику – это необходимость срочно нарастить производство боеприпасов для поставок Украине.

В ходе открытой для СМИ части встречи Байден похвалил Шольца за поддержку Украины, заявив, что немецкая помощь «имела огромное значение» для украинцев.

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