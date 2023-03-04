Подрыв в Мачулищах можно вносить в «Википедию» 2 Алексей Голобуцкий

4.03.2023, 11:14

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СБУ научилась выполнять операции мирового уровня.

Прекрасное видео подрыва российского самолета на белорусском аэродроме Мачулищи. Пара важных вещей, которые, по моему мнению, стоят за этим видео.

1. Формулировка СМИ, которые опубликовали видео: «Белорусские партизаны передали его СБУ». При этом в самой службе говорят, что все «хлопки у врага» будут комментировать после победы. Очевидно, что эти самые «партизаны» либо тесно сотрудничают с СБУ, либо там служат. Или, что вероятнее всего, не было никаких партизан, а за операцией стоит именно служба, которая по политическим соображениям не хочет о своем участии говорить прямо. И правильно.

2. Подрыв такого стратегического самолета – очередная сверхсложная спецоперация, проведенная на территории врага. Здесь можно упомянуть и Крымский мост, и атаку дронов на корабль в бухте Севастополя. Кстати, эти «хлопки» также относятся к тем, о которых «СБУ расскажет только после победы».

В службе, по-видимому, усилило работу отдельное профессиональное подразделение, которое имеет дело с дронами. Россияне в этой истории могут только молча «обтекать». ФСБ, которая привыкла воевать с фейковыми террористами, проигрывает нашим парням как в мотивации, так и в профессионализме.

3. СБУ научилась выполнять операции мирового уровня. Операцию «Подрыв в Мачулищах» можно вносить в раздел «Википедии» о российско-украинской войне. Для истории.

Алексей Голобуцкий, Facebook

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