Минчане превратили обычную хрущевку в элитное жилье 4.03.2023, 11:32

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Как выглядит и сколько стоит одна из самых дорогих двухкомнатных квартир в столице.

Современная квартира с модным интерьером — это не обязательно новостройка. Иногда актуальный дизайнерский ремонт можно найти в обычной советской хрущевке. Перед нами — именно такой вариант. Эта двухкомнатная квартира располагается в районе Грушевки и в данный момент является одной из самых дорогих двухкомнатных квартир (среди аналогичных вариантов) в столице. На квартиру обратил внимание канал «Будни риэлтора. Минск».

Эта двухкомнатная квартира расположена в блочном четырехэтажном доме по улице Волоха 25. Дом был построен в 1961 году, а в 2010-м здесь прошел капремонт.

Площадь жилья на третьем этаже — 44,3 «квадрата». После некоторой перепланировки в двушке появилась просторная гостиная, зона кухни с барной стойкой, а также − отдельная спальня с выходом в гардеробную. На фотографиях можно заметить совмещенный санузел и прихожую со всеми необходимыми комплектующими. Имеется в квартире и застекленный балкон.

Сообщается, что после ремонта в квартире никто не жил. Новым жильцам достанется вся мебель (столовая группа, диван, кровать, прикроватный столик зеркала барные стулья) и бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф с функцией СВЧ печи, встроенный холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, вытяжка).

Ремонт в квартире был выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. В квартире много света — есть три окна (гостиная, спальня, кухня). Также в каждом помещении продумано несколько сценариев искусственного освещения.

Стоимость двухкомнатной квартиры — 85,5 тысяч долларов (или 1930 долларов за «квадрат»). Кстати, прямо рядом с домом располагается живописный Маломедвежинский сквер.

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