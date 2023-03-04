Эксперт раскрыл сценарий российского переворота на территории Молдовы 4.03.2023, 11:36

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В Приднестровье может произойти «квази-революционная ситуация».

«Руководство» так называемой «Приднестровской молдавской республики» назначается в Москве, поэтому и принятие решений будет зависеть от позиции РФ, заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

«Потому что там все немного иначе, как в «ДНР» и «ЛНР», потому что ярлык на княжество получают в Москве», — пояснил он в интервью «Главреду».

Военный эксперт уверен в том, что ни один руководитель «ПМР» не может принять решение самостоятельно.

«Но может произойти квази-революционная ситуация, когда народ поднимется из-за того, что у руководителей нет денег, чтобы платить, одновременно с тем, что определенные платежи не смогут поступать. Поэтому если не будет физической связи с Москвой, то местные власти в «ПМР» могут исчезнуть в один день, а армия может взять власть в свои руки и перейти на сторону Молдовы самостоятельно», — добавил Притула.

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