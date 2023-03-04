Ученые из Кембриджа: В ближайшее время у людей могут появиться новые конечности 18 4.03.2023, 11:50

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Это будут крылья или тентакли.

Ученые из Кембриджа заявили о работе над технологиями, которые позволят вживить человеку дополнительные пальцы, щупальца или крылья, сообщает dailymail.co.uk.

Мысль о том, что у людей могут появиться крылья, щупальца или дополнительная рука, кажется маловероятной.

Но эти сценарии могут воплотиться в жизнь в ближайшие несколько десятилетий благодаря скачкам в развитии технологий.

Исследователи уже разработали третий большой палец, управляемый движениями ноги. Устройство позволяет владельцу отвинчивать бутылку, чистить банан или вдевать иголку одной рукой.

Теперь сразу несколько ученых независимо друг от друга начали работу над созданием новых конечностей для человека.

Тамар Макин, профессор когнитивной неврологии Кембриджского университета, считает, что наиболее реальной сейчас является идея создания крыльев. По ее словам, устройство, которое двигается по довольно простой траектории, будет несложным в исполнении, а также в освоении. Ученая поясняет, что управление конечностью, которой у человека никогда не было, может стать большой проблемой. К тому же, понадобится много времени, чтобы наладить нейромышечную связь.

И тем не менее, нейропсихолог считает, что это не невозможно. Более того, она полагает, что необходимые технологии уже существуют.

Ее слова подтверждает Дэни Клод, создавшая тот самый третий большой палец. Клод уже разработала роботизированное извивающееся щупальце, которое работает как протез руки.

Тентакль под названием Vine 2.0 имеет 26 отдельных позвонков, которые контролируются пользователем с помощью датчиков давления и разнообразной электроники, которая крепится в обуви человека.

Помимо щупальца, существует также проект по созданию третьей руки.

Над ним работает Сильвестро Мичера из Школы повышения квалификации Сант-Анна в Пизе. Прототип уже проходит испытания, он прикрепляется к телу вокруг талии и управляется дыханием.

Внесение конструктивных изменений в возможности человеческого тела путем вживления новых конечностей — перспективная идея. Ученые понимают это и потому готовы масштабировать свои усилия, чтобы представить готовые продукты человечеству уже в ближайшем будущем.

Совсем скоро они обсудят свои наработки на собрании Американской ассоциации содействия развитию науки в Вашингтоне.

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