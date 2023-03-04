«Российская ракета может упасть на жилые кварталы Москвы» 2 4.03.2023, 12:25

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Оружие у РФ, мягко говоря, не технологичное.

Российские оккупанты во время атак крылатыми ракетами и дронами-камикадзе «Шахед» по Украине нередко используют ложные координаты и в результате поражают случайную цель.

Об этом рассказал в интервью ТСН военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Комментируя атаку дронов-камикадзе на Кременчуг и прилет российской ракеты в Запорожье, военный эксперт отметил:

«Они себе «рисуют» в точках, куда они попали. Себе отрапортовали с помощью разведки или контрразведки, что в этой локации хранится 500 тонн американского оружия, находится взрывчатка, танки. Они курс вбивают и отправляют туда Shahed, Mohajer. Но не всегда эта информация подтверждается. Агентура у них недостаточно интеллектуально и без опыта большого. Это в основном маргиналы, они могут ошибиться в одной координате, и уже будет неправильная точка на карте».

Кроме того, по словам Ступака, «есть отдельные моменты, когда наши спецслужбы пытаются ввести в заблуждение россиян».

«Они дают откровенно «лажевые» объекты, подсовывают старые советские колхозы, имитируют, что там склады с оружием, чтобы они на недостойные объекты направили свою атаку — 2-3 драгоценных ракеты, «Шахеды», а сама цель — недостойная», – объяснил он.

Также эксперт добавил, что оружие у россиян «в основном, мягко говоря, не технологичное»:

«Они запускают над Каспием и Черным морем, чтобы минимизировать свои провалы. Они запускают над морем, если двигатель не запустился, она просто падает в море, и никто не видит. Если будет запускаться в районе Москвы, то эта ракета будет лететь, может потерять координаты, упасть на жилые кварталы россиян, как это часто бывает».

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