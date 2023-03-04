«Ник и Майк»: В март хунта Лукашенко входит в очень сложном для себя раскладе 2 4.03.2023, 12:35

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Любые действия только ухудшают ситуацию для режима.

Российский самолет А-50 из Мачулищ все же альтернативно планово прилетел в Таганрог на ремонт. Пока пропаганда придумывала все новые и более забористые версии про плановый облет или еще веселее - про сопровождение борта синепалого синегуба на обратном пути из Китая, один звонок журналистов обрушил всю альтернативную реальность, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

За более или менее нормальные медийные выходы из ситуации можно теперь даже не цепляться. Поэтому остается делать вид, что «ничего не было: и самолета, и абсурдных постов о том, что ничего не произошло. Попытки штатных пропагандонов заставить верить сюжетам телевидения хунты насмешили даже Z-военкоров, которые уже не сильно доверяют всяким «конашенковым» и прочим фантазерам российского разлива.

Прореха в обороне, которую стандартно хотели не замечать, стала очевидной зияющей дырой. А заверения в надежности тыла - вызывают такой же смех, как попытка армянской лошади на саммите G-20 произнести чушь о нападении украинскими руками на Россию. Довести ситуацию, когда тебя не уважают, не боятся, а в голос смеются - это несомненный альтернативный успех.

Позориться с поиском объяснений не имеет смысла, поскольку каждый «гениальный ход» еще противоречит предыдущим и еще глубже закапывает хунту в откровенную ложь. Точно так же было и с рейсом «Райнэйр». Искать крайних необходимо. Но уже без публичных казней - они будут уж слишком большим контрастом к позиции «ничего не случилось».

И такие поиски судорожно ведутся.

А тут еще полякам нужно ответить за высланного военного атташе. Но вот незадача - там могут полностью заблокировать транзит. Только и ждут «ответных ассиметричных мер». Китай, который большого пиетета не выказал и так, заставив проводить встречи очень рано по минскому времени (по которому синепалый синегуб обычно живет в командировках), будет крайне недоволен.

Все плохо. Что делать толком не знает никто, так как действия ухудшают позицию.

На западе осознают, что вопрос транзита и границы становится основной болевой точкой, которая способна в том числе решить вопрос политзаключенных в Беларуси. И освободить осужденного сегодня Алеся Беляцкого и тысячи других. Кремль к апрелю к усилит давление по военной тематике, тем более что за «обеспечением тыла» теперь не спрячешься.

В март синепалый и хунта входит в очень сложном для себя раскладе. Визит в Тегеран способен еще более осложнить ситуацию. Мы писали, что одновременно обмануть всех – нерешаемая задача.

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