«Палтус продают по 230 рублей» 1 4.03.2023, 13:13

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Сколько стоят праздничные деликатесы на Комаровке и в «Валерьяново»

Накануне 8 Марта астрологи обычно объявляют неделю больших покупок — резко вырастают котировки тюльпанов, клубники и всего, что может дать немного весеннего настроения. Журналисты onliner.by сходили на Комаровку и в «Валерьяново» и посмотрели, что интересного сейчас можно там купить.

Торговые ряды «Валерьяново» щедро усыпаны заморскими фруктами и ягодами, для которых с правильной логистикой всегда сезон.

Киви за 50 рублей очень красивые, но получаются даже дороже клубники, которую продают по 40.

Скоро будем скучать по мандаринам, но пока выбор большой. Цены на элитные доходят до 25 рублей за килограмм.

Устрицы в John Dory сейчас по 12 рублей за штуку, филе форели — по 94,5.

В магазинах, где продаются в том числе итальянские продукты, можно найти что-то необычное вроде крема из радичио или взять привычные оливки и вяленые томаты.

Если после Нового года и Масленицы снова тянет на икру, она никуда не исчезла. Плюс к этому есть всякие рыбные деликатесы, самый дорогой на витрине — палтус по 230 рублей за килограмм.

Внезапно стали модными цыплята-корнишоны, есть домашние утки и перепела.

Хотите удивить какую-нибудь женщину? Угостите ее арбузным вареньем, пока остальные будут дарить шоколадки.

На Комаровку у среднестатистического минчанина попасть шансов больше, поэтому фиксируем цены и там.

Роскошные фрукты и ягоды тоже есть, огурцы успели немного подешеветь и стать чуть менее элитными.

Крошки-бананы в пять раз дороже, чем взрослая кисть.

Кто-то догадался назвать торт «Императрица».

Рыбно-икорный ассортимент похож на то, что мы видели в «Валерьяново».

Но сыров здесь, кажется, все-таки больше.

Если не знаете, как еще выразить чувства, вот макароны в виде сердечек по 11 рублей.

Переходы возле метро и Комаровка уже сейчас начали заполняться тюльпанами, 8 Марта все это достигнет пика.

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