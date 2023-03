Названы шесть продуктов, замедляющих процесс старения после 40 лет 4.03.2023, 13:30

Ученые открыли еще один «ключ к молодости».

Секреты молодости у каждого свои: у кого-то это бьюти-процедуры, у кого-то спорт и диета, кому-то повезло с генетикой. Но есть еще один ключ к молодости — это питание. Ученые назвали 6 продуктов, которые помогут дольше оставаться молодым после сорока лет.

Об этом сообщает Eat This Nor That.

Наш организм состоит из клеток, и те в результате своей жизнедеятельности могут образовывать опасные вещества. Речь идет о распаде жиров, воспалительных процессах, обмене веществ и тд. Эти вещества называются свободными радикалами, и они атакуют здоровые клетки организма. Это приводит к новым воспалениям, преждевременному старению.

Доктора говорят, что фисташки помогут нивелировать влияние свободных радикалов. Дело в том, что эти орехи очень богаты антиоксидантами. Добавьте их к своему рациону и сами в этом убедитесь.

Жирная рыба тоже помогает замедлить старение. Особенно полезны лососевые, а также морская и океаническая рыба. Они богаты омега-3, которые необходимы для молодости мозга. Да, он тоже стареет, ухудшаются когнитивные функции, память, притупляются эмоции. Омега-3 позволит вам оставаться молодыми душой и умом.

Клюква — эту ягоду любят не все, а зря. Она очень полезна и замедляет процессы старения. Добавляйте ее в чаи, пейте морсы из нее и уже через 3 месяца, заметите, как чувствуете себя на 5 лет моложе.

Помидоры — доступный всем овощ является настоящим источником молодости. Помидоры, так же, как и фисташки борются со свободными радикалами, которые возникают при старении.

Клубника — вкуснейшая ягода богата витамином С. Как известно, этот витамин полезен для сияния кожи, здоровья сосудов и сердца. Только употреблять клубнику нужно по сезону и в свежем виде, тогда вы возьмете максимум пользы.

Темно-зеленая листовая зелень — в ней очень много витамина Е, который еще называют витамином красоты и К (улучшает память, улучшает когнитивные функции).

