Неожиданный разворот на 180 градусов: валютный рынок озадачил белорусов 4.03.2023, 13:45

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Белорусский рубль падает из-за облигаций.

На завершившейся неделе по сравнению с неделей предыдущей произошел разворот как на внешних, так и на внутреннем валютном рынке. К чему это привело и как повлияет на курсы валют, пишет Myfin.by.

Ключевая роль доллара

Говоря о тенденциях на внешних рынках, можно отметить незначительное укрепление евро к доллару. При этом сам доллар умеренно подрос как к юаню, так и к российскому рублю.

Внимание глобальных рынков по-прежнему приковано к будущим действиям ФРС США, от которых зависит траектория не только американской, но и мировой экономики. Также эти действия влияют на глобальные потоки капитала, от которых, в свою очередь, зависят взаимные курсы мировых валют.

В феврале американские акции продемонстрировали снижение. В частности, широкий индекс S&P 500 потерял за месяц 2,6%, индекс высокотехнологичных акций Nasdaq снизился скромнее, на 0,5%.

Это связано с тем, что экономические данные и комментарии чиновников ФРС заставили инвесторов пересмотреть свои ожидания по поводу конечного уровня ставки и времени, в течение которого она будет там находиться.

Так, по мнению аналитиков Bank of America, ФРС может поднять ставку примерно до 6,0% на фоне устойчивого потребительского спроса и напряженного рынка труда в США. Это при том, что рынок в данный момент закладывает конечную ставку на уровне 5,4%. Еще месяц назад инвесторы ожидали, что ставка ФРС к декабрю 2023 года будет находиться на текущем уровне (4,50–4,75%) или ниже с вероятностью около 90%. Сегодня эта вероятность снизилась до менее чем 1%.

Тем не менее евро, падавший к доллару в течение почти всего февраля, к самому концу зимы перешел к небольшой восстановительной коррекции. За неделю европейская валюта укрепилась к американской с 1,0590 до 1,0610 (+0,2%). При этом сам доллар укрепился как к юаню (с 6,87 до 6,89 +0,4%), так и к российскому рублю (с 74,8 до 75,3 +0,6%).

Белорусский рубль падает из-за облигаций

А белорусский рубль, после того как неделей ранее укрепился ко всем иностранным валютам, на минувшей неделе продемонстрировал абсолютно противоположный результат. Для этого есть как минимум две причины. Во-первых, окончание налоговой недели и свойственного ей повышенного предложения на рынке. Во-вторых, это можно связать с состоявшимся погашением еврооблигаций Минфина РБ на сумму $800 млн в белорусских рублях. Большая часть этих облигаций, около $500 млн, принадлежат российским инвесторам, и они пока испытывают трудности в получении выплат, даже в белорусских рублях. В то же время можно выдвинуть гипотезу, что оставшаяся часть выпуска бумаг Минфина перешла в руки белорусских инвесторов. И они, в отличие от российских коллег, могли получить выплаты в национальной валюте и направить ее на покупку валюты иностранной, оказав при этом давление на курс белорусского рубля.

Как бы там ни было, после укрепления рубля ко всем валютам без исключения неделей ранее, на завершившейся неделе все иностранные валюты столь же дружно подорожали. Сильнее прочих подорожала европейская валюта, с 2,9640 до 2,9977 (+1,14%). Чуть меньше в процентном выражении прибавил доллар США, с 2,7994 до 2,8254 (+0,93%). Китайская валюта подросла на 0,56%, с 4,0766 до 4,0994 за 10 юаней. И скромнее прочих вырос российский рубль, прервав серию трех недель снижения. Рост составил 0,29%, с 3,7432 до 3,7542 белорусского рубля за 100 российских. При этом доллар, евро и юань обновили максимумы с начала года.

Благодаря одновременному росту курсов всех валют валютная корзина, после двух недель снижения, выросла за неделю на 0,51%, что означает соответствующее умеренное снижение национальной валюты.

На следующей неделе можно ожидать незначительного роста российского рубля к белорусскому на фоне продолжения ослабления последнего к корзине. При таком сценарии через неделю российская валюта может подрасти до 3,77 белорусского рубля за 100 российских.

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