Под Бахмутом украинские пограничники прицельным залпом ликвидировали 25 россиян

Под Бахмутом украинские пограничники прицельным залпом ликвидировали 25 россиян4
- 4.03.2023, 13:50
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Оккупантов выследили с помощью дронов.
Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов возле Бахмута. В частности, им удалось нейтрализовать 25 российских военных из артиллерии.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении», - говорится в сообщении.
Известно, что в результате слаженных действий вражеские штурмовики были уничтожены.