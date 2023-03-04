Под Бахмутом украинские пограничники прицельным залпом ликвидировали 25 россиян 4 4.03.2023, 13:50

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Оккупантов выследили с помощью дронов.

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов возле Бахмута. В частности, им удалось нейтрализовать 25 российских военных из артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении», - говорится в сообщении.

Известно, что в результате слаженных действий вражеские штурмовики были уничтожены.

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