Путин занял очень уязвимую позицию Альфред Кох

4.03.2023, 13:55

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Альфред Кох

Глава РФ вещает совершеннейшую дичь.

Вот и прошел один год и шесть дней войны. На фронте все, вроде, без изменений. Только в Бахмуте как-то все выглядит мрачно. Чем все это закончится - непонятно. Моих нервов не хватает смотреть как россияне медленно окружают там украинскую группировку. Надеюсь, что Генштаб ВСУ знает, что делает и эта группировка не окажется в полном окружении.

Сегодня все уже знают, что группа из примерно сорока вооруженных членов «Российского Добровольческого Корпуса» (РДК) проникла с территории Украины в Брянскую область РФ. Но дальше свидетельства разнятся.

По заявлению самого РДК они обстреляли пару проезжавших мимо них российских БМП, дошли до ближайшего населенного пункта (село Любечане) и сняли там видеоролик с призывом бороться с Путиным. Ни на каких гражданских они не нападали и даже в мыслях этого у них не было.

По свидетельству же российской стороны они напали на школьный автобус и убили двух человек, а одного ребенка - ранили.

Потом школьный автобус превратился просто в абстрактный автомобиль. А потом сам Путин уменьшил его до размера «Нивы».

Однако никаких доказательств такого нападения представлено не было. Ни фотографий расстрелянного автобуса/автомобиля/Нивы, ни фотографий раненых и убитых, ни их имен, ни видеозаписей места происшествия или даже просто свидетельств очевидцев. Впрочем, и свидетельств нападения на БМП бравые диверсанты тоже не предоставили.

Оставим в стороне содержательную сторону такого рода акций, поскольку конкретно с этой акцией вопросов больше чем ответов. Среди нападавших был опознан какой-то известный в узких кругах русский националист Капустин-Никитин, но это и все.

Михаил Подоляк назвал это российской провокацией.

Но все эти мелочи затмила реакция Путина. Видео с двумя вооруженными мужчинами на фоне Любечанского фельдшерско-акушерского пункта (фактически - единственное объективное доказательство самого факта события) он назвал «террористическим актом».

Но это было бы полбеды, если бы дальше он не начал нести уже какую-то совершеннейшую дичь и не стал утверждать, что эти «люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка».

Я считаю, что эти путинские перлы стоят отдельного анализа. Во-первых, мне непонятно, почему рейд вооруженного отряда противника в тыл врага во время войны (пусть даже она и называется СВО) является террористическим актом (даже если допустить, что во время этого рейда пострадали мирные жители)?

И если это террористический акт, то как тогда называются действия российской армии? (Да вот хоть взять последний обстрел жилого дома в Запорожье, например). Как назвать резню в Буче? Бомбежки в Мариуполе? Ракетный удар в Днепре? Да и в целом пресловутая СВО: как ее тогда назвать? Государственный терроризм? Геноцид? Военное преступление? Преступление против человечности?

Мне кажется, что Путин, не подумав, с этим своим «терактом» занял очень уязвимую позицию, а его пассаж о том, что рейд РДК и видеосъемка на фоне сельского фельдшерско-акушерского пункта осуществлялись с целью лишить русский народ исторической памяти, истории, традиций и русского языка - вообще заставляет нас сомневаться в его психической вменяемости.

Когда речевой аппарат человека работает отдельно от мозга - вряд ли такой человек может минимально эффективно управлять государством. А вот поди ж ты: управляет! И никак его оттуда не убрать. Хотя уже все понимают, что он попросту сбрендил…

Я, кстати, давно считаю, что Путин страдает психическим расстройством, которое можно описать как какую-то вариацию садо-мазо. Он явно получает удовольствие от того, что его ненавидит такое огромное количество людей, что он может причинять горе и боль в таких гомерических масштабах, и при этом оставаться неуязвимым.

Вот это чувство безнаказанности за причиненное им зло - оно, похоже, доставляет ему физиологическое удовольствие. Он буквально кончает от осознания своей недосягаемости для возмездия.

Причем, болезнь прогрессирует. И если еще несколько лет назад он пытался скрыть свое участие в тех или иных преступлениях, то сейчас с видимым удовольствием признается в том, что он и был их истинным вдохновителем и инициатором. Путин прямо светится, когда сообщает об этом. Каждая его клеточка кричит: «А я в домике! Чик-трак! Ничего вы мне не сделаете потому, что не можете! Клал я на всех вас с прибором! Бе-бе-бе!»

Сегодня Лавров в Дели, на полях G20, впервые за год войны встретился с Госсекретарем США Блинкеном. Встреча сразу не задалась и длилась меньше 10 минут. Если отбросить дипломатический слог, то можно просто сказать: Блинкен послал Лаврова на три буквы и отказался слушать его бессмысленное блеяние.

Зато Лавров, кривляясь перед камерами, картинно извинялся за плохие манеры его западных «коллег”, которые устроили ему фирменную взбучку. Особенно отличилась наша боевая Анналена Бербок. Она не дала ему даже открыть рот и в резких выражениях сообщила ему все что она думает по поводу войны в Украине, потребовав немедленно вывести оттуда российские войска. Короче, встреча практически была сорвана и никакого итогового документа не появилось.

По всему видно: зреют гроздья гнева. И копятся силы для украинского контрнаступления. И не за горами момент, когда мы сможем спросить с Путина и его окружения за все.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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