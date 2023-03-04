«В Польше медсестра может выписать лекарства, а врачи не смотрят на медбратьев сверху вниз» 4.03.2023, 14:02

Белорус рассказал об отличиях польской и «советской» медицины.

Белорус Кристиан Шинкевич учится в медицинском департаменте Ягеллонского университета на медбрата (бакалавриат) в Кракове. Он рассказал ex-press.by, чем польская медицина отличается от беларусской и почему белорусам с редкими заболеваниями нужно срочно бежать из страны.

«Принимаю ингибиторы, рыночная стоимость которых почти 10 тысяч евро в месяц»

— Качество медицинского образования в Польше несравнимо с белорусским, – считает Кристиан. – В нашем университете оно лучше, чем в любом белорусском. Такую базу, как анатомия, физиология, почти по всему миру одинаково преподают, а вот клинический опыт, данные по последним исследованиям, сравнения практик из многих стран, возможность тренировки на современных манекенах и оборудовании в БССР студентам не предоставят, увы.

Парень утверждает, что клиническая практика и обучение работе с новой медицинской аппаратурой явно лучше в Польше. На 1-м курсе студентов уже учат пользоваться аппаратом УЗИ:

— В Беларуси врачей в университете не учат пользоваться аппаратом УЗИ. Это чуть ли не отдельная специализация в радиологии. УЗИ в Польше делает почти каждый врач, многие медсестры, иногда даже медицинские спасатели (это что-то вроде парамедика/фельдшера, но с высшим медицинским образованием).

Кардиолог, например, в Польше просто заканчивает дополнительные курсы за месяц, чтобы делать по своей специальности УЗИ. Прямо в кабинете он проводит кардиологический осмотр и консультации. Параллельно же пациенту сделают эхокардиографию и допплер-исследования. Такие практики с удовольствием привез бы в Беларусь и хотел бы внедрять в стране.

У Кристиана тяжелая форма анкилозирующего спондилита (Болезнь Бехтерева) (заболевание, которое поражает аксиальный скелет и периферические суставы – прим. ред.):

— Скорее всего начался после того, как меня избил ОМОН при задержании в офисе «Весны» 25 марта 2017 года. Эту тяжелую форму в Беларуси даже диагностировать не могли. Хотя носился по врачам с дикими болями и без эффекта. В Беларуси лечения нет. Максимум нестероидные противовоспалительные препараты в таблетках, которые обычно при этой болезни малоэффективны.

Мне нужны моноклональные антитела. Принимаю ингибиторы интерлейкина-17, рыночная стоимость которых почти 10 тысяч евро в месяц. В Беларуси, даже если бы у меня были деньги, такое лекарство не купить, так как оно не зарегистрировано, как и аналоги.

Многие редкие аутоиммунные или какие-какие-то онкологические болезни, по словам героя, в Беларуси не имеют современного адекватного, реально эффективного лечения:

— Даже если бы у меня были средства ездить за границу, покупать лекарства, мне бы его не продали. Препарат строго рецептурный и для закрытого лечения, выдается только в больницах. В Беларусь его на границе не пропустили бы из-за высокой стоимости и за превышение таможенных лимитов.

«Медсестра (медбрат) имеет имеет право выписывать лекарства, реанимировать пациента, контролировать и мониторить наркоз»

Важно заметить, что учеба на медсестру и медбрата в Польше отличается от белорусской, украинской и вообще советской практики:

— Бакалавриат на медсестру — это 4 500 академических часов за три года. Врач — это едино магистерская специальность, примерно на 6 000 академических часов за 6 лет, медсестра-магистр — 6 000 академических часов за 5 лет (вместе с бакалавриатом), хотя можно и докторантуру окончить. Важное отличие, что это медицинский университет, а не медицинский колледж. Медсестры и медбратья учатся вместе с врачами, с физиотерапевтами, с медицинскими спасателями, с кардиологами и акушерами. У нас есть отдельная университетская больница.

Медсестра в Польше со статусом бакалавра, в отличие от белорусских, российских, украинских, имеет право выписывать рецептурные лекарства, продлевать врачебные рецепты в зависимости от диагноза и ситуации корректировать лечение, оказывать первую помощь и вести пациентов с какими-то болезнями, особенно хроническими:

— Медсестра (медбрат) имеет все права для реанимации пациента, для интубации, для контроля и мониторинга наркоза. Есть разные специализации, к примеру, анестезиологическая дает возможность вести наркоз в рамках, дозволенных врачом, интубировать пациента, менять подачу анестезии, глубину наркоза, и даже делать внутриартериальный доступ. И список разрешений постоянно расширяется.

Единственное исключение – медсестра не может назначать наркотики, психотропы и сильнодействующие вещества. На это нужно назначение врача. Но вводить она их может, как и давать направление к врачам-специалистам на госпитализацию и на анализы.

Если сравнить с белорусской системой — это что-то вроде помощника врача. Разница в том, что в Польше медсестры, которые имеют степень магистра и доктора наук, занимаются научной деятельностью, проводят исследования, пишут статьи. Это развивает медицинскую науку, актуализирует знания. Медсестры и медбратья постоянно мониторят эффективность методик или какие изменения приносит та или иная практика.

«Если медбрат не согласен с препаратом или способом лечения, имеет полное право отказаться»

Кристиан подчеркивает, что благодаря этому наука очень сильно продвигается в больнице, а медсестра работает тандемом вместе с врачом и иным медицинским персоналом, они все вместе занимаются лечением пациента:

— Очень часто бывает такое, что даже на практике врач подходит к студенту и спрашивает, как пациент принимает таблетки. Иногда бывает (даже я замечал такое), что пациенты очень любят прятать таблетки, выплевывать или забывать их принять.

Когда врач проводит первый опрос с пациентом, тот может ему что-то забыть сказать. Медбрат или медсестра общается с пациентом более неформально и контактирует с пациентом несравнимо больше, чем врач:

— Часто пациент врачу не скажет что-то о себе, будет считать это несущественным, а медсестре скажет. В итоге это будет важно для лечения болезни.

В отличие от Беларуси, медбрат (или медсестра) может отказаться лечить пациента, если не согласен с назначением препарата или способом лечения. Он зафиксирует в электронной документации то, что основывается на своих медицинских знаниях и опыте и отказывается это делать. Тогда врач имеет право сделать это сам.

В Беларуси, по словам Кристиана, отношения между врачами и медсестрами вертикальные, врачи как будто сверху вниз на них смотрят, иногда чуть ли до конфликтов не доходит. В западной системе здравоохранения они работают тандемом, поэтому пациенты намного себя лучше чувствуют:

– Естественно, приятнее лежать в отделении в больнице, где все между собой дружат и общаются. Психологическая атмосфера имеет большое значение для пациента. Все больше обращается внимания на психическое здоровье пациентов и диету, особенно в травматологии или при аутоиммунных и метаболических болезнях. Это влияет на течение болезни, скорость и эффективность лечения.

В Польше есть медицинская авиация. К примеру, везти пациента с сотрясением мозга или травмой позвоночника после ДТП 40 км дорогой, даже хорошей, опасно:

— По необходимости вертолетами пациентов перевозят между больницами и между воеводствами. В Гданьске, Кракове и Варшаве медицинские вертолеты работают круглосуточно, если надо, то и в другие регионы Польши вылетают ночью.

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