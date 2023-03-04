Главнокомандующий НАТО в Европе: Потери РФ в Украине зашкаливают
- 4.03.2023, 14:08
Убиты и ранены уже более 200 тысяч оккупантов.
Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли в Украине более 200 тысяч убитыми и ранеными.
При этом более 1,8 тыс. офицеров РФ ликвидированы в Украине, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, пишет Spiegel.
По его данным, российские оккупанты также потеряли более 2 тысяч основных боевых танков.
При этом американский генерал подчеркнул, что «масштабы этой войны невероятны».
«Россия пока потеряла более 2000 основных боевых танков. Погибли и были ранены более 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров», — уточнил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.
В то же время американский военачальник считает, что успех в войне будет зависеть от наращивания объемов производства боеприпасов.
«Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия - это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего», — добавил Каволи.