Главнокомандующий НАТО в Европе: Потери РФ в Украине зашкаливают 4.03.2023, 14:08

Кристофер Каволи

Убиты и ранены уже более 200 тысяч оккупантов.

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли в Украине более 200 тысяч убитыми и ранеными.

При этом более 1,8 тыс. офицеров РФ ликвидированы в Украине, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, пишет Spiegel.

По его данным, российские оккупанты также потеряли более 2 тысяч основных боевых танков.

При этом американский генерал подчеркнул, что «масштабы этой войны невероятны».

«Россия пока потеряла более 2000 основных боевых танков. Погибли и были ранены более 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров», — уточнил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.

В то же время американский военачальник считает, что успех в войне будет зависеть от наращивания объемов производства боеприпасов.

«Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия - это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего», — добавил Каволи.

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