В Беларуси начали выпускать «колбасуп» 1 4.03.2023, 14:09

Что это такое?

Новую линейку супов быстрого приготовления представил Гродненский мясокомбинат. Продукт, который издание Banana.by окрестило «колбасупом», уже появился на полках белорусских магазинов.

Внешне «суповой концентрат» напоминает палку докторской колбасы. Для его приготовления необходимо снять упаковку, положить содержимое в кастрюлю, добавить воды и подогреть. Одной палки «колбасупа» хватает на четыре порции.

В продажу выпустили наборы «Россольник с мясом», «Флячки», «Солянка», «Овощной микс», «Суп с курицей и рисом».

Отметим, что суповые наборы в «колбасной» упаковке — отнюдь не белорусское изобретение. В Польше, например, они давно продаются в таком формате.

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