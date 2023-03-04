В Беларуси изменили правила ввоза автомобилей из США
- 4.03.2023, 14:22
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Но есть одно исключение.
С 1 марта автомобили моложе трех лет, которые ввозят в нашу страну, оценивает Белорусская торгово-промышленная палата. О нововведении написал Onliner со ссылкой на компанию Westmotors, которая занимается подбором и пригоном автомобилей из США.
Исходя из рыночной стоимости автомобиля при его ввозе высчитывают таможенную пошлину.
Но в правиле есть исключение. Специалисты уточнили, что при возможности по VIN выяснить стоимость авто при покупке, оценка не нужна. Сделать это можно, например, через autoAstat или bidfax. В случаях же, когда история «не бьется», владельца почти нового авто отправляют в БелТПП.
Что касается квадроциклов, мотоциклов и прочей подобной техники, оценивать их могут любые эксперты, у которых есть соответствующая лицензия.
Проблема, на которую обратили внимание автовладельцы, — БелТПП записывает авто на оценку только на следующую неделю, а стоянка на складах временного хранения обойдется в 10 рублей в сутки.
К слову, оценка БелТПП не окончательная. По словам специалистов Westmotors, ее все же можно оспорить, подключив другого оценщика.