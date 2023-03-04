Командир «русских добровольцев» раскрыл детали рейда на Брянщину 1 4.03.2023, 14:29

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Руководитель подразделения РДК рассказал, что привело к успеху операции.

Власти Украины знали о спецоперации бойцов «Русского добровольческого корпуса» на территории Брянской области.

Об этом в интервью изданию The Financial Times рассказал командир подразделения Денис Никитин.

По его словам, военное руководство Украины было осведомлено о планах «РДК» осуществить рейд в Брянскую область.

Никитин утверждает, что если бы операцию не согласовывали с Вооруженными силами - военнослужащие были бы ликвидированы российскими силовиками.

«Как вы себе представляете, чтобы я прошел там ночью в темноте? Есть заминированные мосты, есть камеры, беспилотники с тепловизорами, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем (в ВСУ - ред.) это не согласовал... Я думаю, мы были бы просто уничтожены», - подчеркнул Никитин в общении с журналистами.

По словам военнослужащего, в рейде на территорию Брянской области принимали участие около 45 бойцов, большая часть из которых - представители подполья, которые активно работают внутри самой РФ.

Никитин признал, что в ходе спецоперации в одном из населенных пунктов произошла перестрелка, но ему ничего не известно о пострадавших среди гражданского населения. Бойцы «РДК», по словам военнослужащего, решились на рейд из-за того, что российские власти почувствовали себя беззащитными.

«Мы бегали и работали в приграничной зоне, которая должна быть под строжайшей охраной. Главное было напомнить россиянам... Вы можете и должны браться за оружие. Мы поддержим всех, кто хочет отстранить этих кремлевских узурпаторов от власти», - резюмировал Никитин в интервью FT.

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