«Смешно смотреть, как власти трясутся из-за школьников в пауках» 9 4.03.2023, 14:44

5,884

Минчанин из «ЧВК Рёдан» рассказал, что представляет из себя новое движение подростков.

Уже несколько дней в интернете активно обсуждается новое подростковое движение «ЧВК Рёдан». Силовики массово задерживают несовершеннолетних, которые пытаются организовать акции в разных городах Беларуси. CityDog.io поговорил с участником «ЧВК Рёдан», чтобы узнать о новой и уже обросшей мифами субкультуре подробнее.

Иван (имя героя изменено в целях безопасности, настоящее имя есть в редакции) родом из Минска. Ему 18 лет, до травмы он был профессиональным спортсменом. Парень увлекается аниме, читает и любит «погулять с друзьями и с девушкой». Родители к его хобби относятся спокойно.

– Почему вы вступили в «ЧВК Рёдан»? Вообще слово «вступили» тут правильное? И главный вопрос у взрослых сейчас: зачем?

– Официально я никуда не вступал. Все группы и чаты этого формирования создаются среди друзей и знакомых. Именно поэтому какого-то специального отбора в «ряды «Рёдана» просто не существует: ты добавляешься в чат или группу в телеграме и начинаешь общаться со всеми.

У меня нет четкого ответа, зачем ты туда вступаешь. Тебе просто нравятся идеи формирования – и все.

– Взрослых людей очень пугает воинственность «ЧВК Рёдан»: «частная военная компания» (почти «Вагнер»), «мы займем Минск/Киев/Варшаву», «отомстим офам». Вас не смущает, что участники «Рёдан» и вправду выглядят со стороны очень злобными? Откуда эта агрессивность?

– Насилие со стороны редановцев было только в московском «Авиапарке» (22 февраля там произошла драка между «редановцами» и «офниками», т.е. нарочито агрессивными спортивного вида молодыми людьми, которые в свое время были связаны с футбольной субкультурой. – Ред.). Там, на мой взгляд, были не совсем адекватные ребята, которые сами спровоцировали конфликт. Они не поделили стулья на фуд-корте и завязали драку с «офниками».

В других городах и странах воинственность проявляли сами скинхеды, «офники» и «забивные» (агрессивно настроенные ребята, которые обычно «забивают» точное время для организованной драки. – Ред.). Они ходили и искали тех, у кого есть что-либо с пауком. Таким людям было все равно, что некоторые могли купить анимешный мерч задолго до появление «Рёдана».

Я не участвовал ни в каких стычках между редановцами и другими группами, поэтому ничего на этот счет не могу сказать. Но изнутри белорусские члены «ЧВК» выглядят вполне мирными.

Вообще «Рёдан» появилась из аниме-сериала «Хантер х Хантер». Там была бандитская группировка под названием «Геней Рёдан». Их называли «Пауками» или «Группой теней». Отсюда «паучий» мерч и другая символика. Приставка «ЧВК» – просто шутка, которую добавили в процессе развития всей ситуации.

– Со стороны это как-то не вяжется: в основе «Рёдана» – аниме-культура, сама по себе очень спокойная, иногда кажется, что даже флегматичная. И тут разборки, драки, агрессия, силовики. Как это все увязывается в одно?

– Мне не нравится, как повели себя те редановцы (в ТЦ «Авиапарк»). Они забирали вещи и приставали к прохожим просто так. Хотя основная идея движения заключается совсем в другом – защита и поддержка своих участников.

Например, было несколько видео, подтверждающих несправедливость со стороны «офников». В первом парень с другом шли по какому-то торговому центру. Один из них купил себе зимнюю куртку с пауками за несколько месяцев до появления «Рёдана», однако к нему все равно пристали.

На втором видео у девушки была татуировка с пауком, из-за которой ее избили ногами. А она даже не состоит в «Рёдане».

«ЧВК Рёдан» выступает против подобного насилия. Думаю, все, что происходило потом, вполне естественная реакция анимешников на несправедливость и агрессию в сторону слабых членов общества.

– Стать членом «Рёдана» может только фэн аниме?

– Членом «Рёдана» может стать любой человек. Тут нет ограничений по возрасту или полу. Внутри группы есть много тех, кто даже не смотрел аниме и все равно поддерживает движение за справедливость и свободу.

Интересно, что разбежка по годам у членов «Рёдана» достаточно большая. Есть те, кому 14, а есть и «дядьки» под 30 лет. Это можно объяснить тем, что сейчас сильно размылись любые границы: ребенок может смотреть серьезные документальные фильмы о войне, а старший – мультики.

У многих подростков есть взрослые знакомые и друзья, с которыми они общаются на равных. Они делятся идеями, обсуждают какие-то движения, из-за чего потом происходит такое смешение. Точно так же работает и в «Рёдане».

– Украинские силовики боятся, что «Рёдан» – это проект российских спецслужб. Беларуские силовики утверждают, что это проект Запада. Кто в реальности стоит за этим, как вы думаете?

– Понятия не имею, но предполагаю, что за всем этим стоят поклонники аниме. Существуют такие группы, в которых люди играют свои роли из аниме или из обычных сериалов: это либо фандомы, либо роллплеи. Все это происходит только в закрытых группах. Сейчас же ребята решили превратить все в жизнь.

Хотя точно ничего не могу сказать. Группы разрослись очень быстро, и наверняка что-то утверждать нельзя.

– За что топит «Рёдан»?

– «Рёдан» в первую очередь выступает за свободу самовыражения. Я не стоял у истоков культуры «Рёдана», но знаю ее основу. Могу сказать, что движение развили из идеи о том, что молодым людям хочется носить все, что им нравится, хочется отращивать и красить волосы. Все просто устали бояться скинхедов, «офников» и «забивных».

Задержанные на «сходке» «ЧВК Рёдан» в Гомеле молодые люди на территории местной милиции.

– Когда смотришь отчеты силовиков о «предотвращении сбора Рёдана», кажется, что предотвращена деятельность какай-то организованной преступной группировки. Как организация выглядит изнутри?

– Я бы не советовал ни о чем спрашивать силовиков. Группы «Рёдана» – это обычные чаты в мессенджерах, где люди знакомятся, договариваются о встречах, гуляют вместе. Если дело дошло до драки, значит, в процессе что-то пошло не по плану.

– Как вы относитесь к массовым задержаниям в Гомеле, Бресте и Минске?

– К задержаниям я отношусь нейтрально. Кажется, что правоохранительные органы просто боятся повторения массовых акций 2020 года и пытаются таким образом перестраховаться.

Кажется очень смешным, что «Рёдану» сейчас уделяют так много внимания. Ребята, по сути, ничем плохим не занимаются. Их задержали ни за что, просто потому, что они пришли и встретились в ТЦ. Там даже драки не было, но органам это все равно.

Забавно наблюдать за тем, как взрослые трясутся из-за каких-то малолеток в пауках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».