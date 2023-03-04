В Чечне идет «брожение», Кадыров в панике 4.03.2023, 14:52

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Муслим Мадиев

Командир батальона имени Джохара Дудаева оценил ситуацию на фронте и у себя на родине.

Если Россия проиграет войну в Украине, начнутся освободительные движения в регионах РФ, считает Муслим Мадиев, командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева.

В Чечне уже идет «брожение», говорит боец, от чего марионетка Кремля Рамзан Кадыров в панике и не знает, что делать.

Мадиев в интервью Radio NV уверенно заявил: «Если мы выиграем в Украине, значит выиграем и в Чечне».

— Когда вы присоединились к Вооруженным силам Украины? Если я не ошибаюсь, вы не сомневались в том, что уже в 2014 году началась война с Россией.

— Да, я знал, что она началась. С 2016 года участвую в боях за Украину.

— Могли бы вы немного рассказать о батальоне Джохара Дудаева? Кто именно помогает Вооруженным силам Украины уничтожать российских оккупантов.

— Батальон Джохара Дудаева с 2014 года помогает Украине, воюет. Есть два батальона — Шейха Мансура и Джохара Дудаева. Это ребята, которые мотивированы. Они знают, что эта война — наша общая и враг наш общий.

Идет освобождение Чечни. Если мы выиграем в Украине, значит выиграем в Чечне.

Полный текст интервью можно прочитать на сайте nv.ua.

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