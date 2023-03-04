На полесских болотах обнаружена летучая мышь-гигант 2 4.03.2023, 15:01

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Она может охотиться даже на мелких птиц.

Полесье — самый большой регион Европы с почти нетронутыми водно-болотными угодьями. Его называют европейской Амазонией. Белорусское Полесье занимает почти треть площади страны. Об интересных фактах белорусской природы рассказал канал «Дзікая прырода побач».

В Беларуси были открыты новые для науки растения: козлобород белорусский и шальник ранний. Они сформировались в уникальных природных условиях Полесья, которые мало изменились за последние тысячелетия.

Припятские дубравы — наиболее сохранившиеся в естественном состоянии поплавные леса во всей Европе. Весной, когда наводнения, можно буквально плавать на лодке между деревьями.

Благодаря пространству, пойменные дубы широкие и раскидистые, некоторые стволы — более метра в диаметре. На этих дубах много ран, в дупла селятся животные, в том числе редкие филин, сизоворонка, белая синица, соня-полчок и различные виды летучих мышей.

Под Несвижем находится самая большая колония рябых сусликов в Европе — и одна из последних в Беларуси. Она охраняется государством. Ее площадь составляет более 90 га, здесь проживает более 5 000 сусликов!

В Беларуси гнездится вторая в мире по размерам популяция больших подорликов, которым грозит глобальное исчезновение. Большинство их родом из Полесья. Сейчас начинается их миграция с мест зимовки.

В нашей стране гнездится самая большая в мире популяция вертлявой камышовки. Это самая редкая певчая птица континентальной Европы.

Часть птиц переселили из республиканского заказника «Звонец» в литовский резерват «Жувинтас», где они почти исчезли. Это был первый в мире успешный эксперимент с транслокацией воробьиных птиц — дальних мигрантов.

Полесский заказник «Звонец» — это наибольшее в Европе осоковое болото и крупнейшее в мире место гнездования вертлявой камышовки: здесь гнездится 27% глобальной численности вида.

На полесских болотах обитает самая редкая и самая большая летучая мышь Европы — гигантская вечерница. Она весит 80 грамм и может охотиться даже на мелких птиц.

Этот вид переоткрыл для Беларуси в 2015 году зоолог Валерий Домбровский в Полесском заказнике «Старый Жаден», который вместе с заказником «Ольманские болота» образует один из самых больших в Европе лесо-болотных комплексов.

До сих пор в стране этот вид наблюдали лишь однажды в 1930 году. Ближайшие места, где размножаются эти летучие мыши, — Венгрия на Западе и Уральские горы на востоке.

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