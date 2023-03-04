Кремлевские неумехи 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.03.2023, 15:09

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Россия разбудила спящего тигра.

Похоже, что объявленная великим геополитиком современности «демилитаризация Украины» готова сделать новый шаг вперед, наступив железным сапогом на лакированный кремлевский ботинок, вызвав возмущенное шипение.

Приходят поразительные новости, которые года полтора назад могли бы выдумать разве только конспирологи из программ Игоря Прокопенко на РенТВ.

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер говорит: «Примерно за 200 млн евро в Украине может быть построен завод Rheinmetall, который бы выпускал до 400 танков Panther в год. Переговоры с украинским правительством многообещающие, и я надеюсь, что решение будет принято в ближайшие два месяца».

Мы не знаем, будут ли реализованы эти планы. Дело это непростое. И не все зависит от украинского правительства. Но само направление движения в области военного сотрудничества Украины и Германии впечатляет.

Как в свете этой новой информации смотрятся заявления великого геополитика, его министра Сергея Лаврова о «демилитаризации Украины»?

Бессилие российских руководителей очевидно. Давайте, сделайте очередное заявление о «законной военной цели». Понятно, что если танковый завод построят, то он будет надежно прикрыт системами ПВО. Украина и сейчас, судя по всему, достаточно надежно ими прикрыта.

Слово «демилитаризация»,пожалуй, приобрело в нашей стране ироничный оттенок. Типа путинских «25 млн новых рабочих мест» или рогозинского «полета на Луну и Марс».

Руководство страны, начиная с первого лица, неумехи. Это – суть дела. Окружающие их атрибуты государственной власти создают ложное впечатление солидности, значения не имеют. Внутри сидят люди неспособные.

Любому разумному человеку понятно, что спецоперацию в Украину нужно сворачивать как можно скорее. Причем, без каких-либо условий. Заканчивать, возвращаться в родные просторы, приступать к переговорам на основе международных договоров, ранее заключенных РФ. Такой ход дела выгоден России. Ничего в Украине не «выгорит» для случайных руководителей из Кремля – не будет ни «демилитаризации», ни прочей чепухи, рожденной воспаленным воображением. Приносимые жертвы бессмысленны, и единственное, что можно сейчас сделать быстро – не приносить новых жертв, не творить новое горе.

Не раз приходилось слышать мнение, что преступная афганская война, главным и единственным виновником которой является советское руководство, «ускорила» или же «способствовала» печальному концу СССР.

Надеемся, что Россию не ждет та же судьба. Что, напротив, она сохранится в своих границах, сможет сделать правильные выводы из трагедии, из авантюры нижних чинов спецслужб, вообразивших себя невесть кем.

Что же касается самих кремлевских неумех, то устроенная ими украинская авантюра погубит их власть. «Процесс пошел». Они разбудили спящего тигра. И настолько глупы, что продолжают, бахвалясь, дергать его за усы.

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