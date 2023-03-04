Андрей Санников: Есть гораздо больше рычагов для освобождения Алеся Беляцкого 4.03.2023, 15:25

На вызовы режимов Лукашенко и Путина нужно отвечать симметричными действиями.

3 мая суд Ленинского района Минска вынес приговоры членам правозащитного движения «Весна». Руководитель движения Алесь Беляцкий получил 10 лет лишения свободы, его соратники Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев и Владимир Лабкович – соответственно девять, восемь и семь лет. При этом Соловьев в настоящее время находится вне Беларуси.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Санников прокомментировал «Голосу Америки» приговор известным правозащитникам.

Андрей Санников назвал исход этого процесса ожидаемым, а само уголовное дело против Алеся Беляцкого и соратников – сфабрикованным. Он также отметил, что это первый в истории суд, когда судили состоявшегося Нобелевского лауреата.

«Некоторые получали премии, уже находясь в заключении после приговора, а Беляцкий находился под следствием. Суд это не остановило, и все шло по самому подлому сценарию. Причем мерзкую физиономию этого режима демонстрировали всему миру, потому что «весновцев» держали в клетке и наручниках все время, не снимая их даже во время судебного заседания – что необычно. Это делалось для того, чтобы унизить людей, чтобы показать свое превосходство колхозное, превосходство «животных» над Homo sapiens», – оценивает ситуацию Андрей Санников.

В 2011 году Алесь Беляцкий уже был приговорен белорусским судом по схожему обвинению к семи годам лишения свободы, но под давлением западной общественности он был освобожден три года спустя.

В этой связи корреспондент «Голоса Америки» поинтересовалась у координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь», как он сегодня оценивает уровень международной солидарности с белорусскими политическими заключенными? И нет ли у него ощущения, что война в Украине привела к тому, что Беларусь воспринимается лишь как пособница в российской агрессии?

Андрей Санников согласен, что сейчас на Западе много говорят о военных преступлениях, совершаемых в Украине как режимом Путина, так и режимом Лукашенко, и добавляет, что почему-то на второй план ушли преступления против человечности, которые режим Лукашенко совершил в 2020 году против белорусского народа и продолжает совершать до сих пор.

«Если брать отдельно Беляцкого, то здесь очень странная ситуация, потому что, на мой взгляд, международное сообщество, начиная с Нобелевского комитета, могло бы сделать гораздо больше для освобождения Алеся Беляцкого и всех остальных политзаключенных. Присудили Нобелевскую премию – и все: дальше сами, как хотите! Правозащитники, гражданское общество, международная общественность протестуют, а вот международные институты считают, что премию вручили, и миссия выполнена», – продолжает собеседник «Голоса Америки».

Санников утверждает, что на Западе нет ни одного уголовного дела, связанного с теми, кто поддерживает режим Лукашенко деньгами.

«Все рычаги, которые могли быть задействованы, почему-то остаются вне сферы интересов и внимания западного мира. Ведь там действуют законы и судебная система, и можно было бы отвечать симметричными действиями на вызовы, которые режимы Лукашенко и Путина бросают мировому сообществу», – убежден Андрей Санников.

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