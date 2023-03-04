На Авдеевском направлении ВСУ разгромили колонну бронетехники РФ и взяли пленных 4.03.2023, 15:30

Вражеский штурм захлебнулся.

Защитники Украины провели «зачистку» российских оккупантов, которые колонной бронетехники пытались штурмовать их позиции. Украинские воины уничтожили вражеские танки, БМП и взяли в плен шестерых захватчиков.

События произошли на Авдеевском направлении фронта. Результаты работы бойцов показала отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого в Facebook.

На кадрах видна колонна из десяти российских бронемашин, пробирающихся по заснеженной дороге мимо усеянного воронками от разорванных снарядов украинского поля.

Отмечается, что оккупанты ставили своей целью штурмовать позиции президентской бригады ВСУ. Но защитники опередили врага и нанесли по нему прицельные удары.

В частности, второй механизированный батальон ОПБр, взаимодействуя с артиллерией 55-й отдельной аэромобильной бригады «Запорожская Сечь», а также 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили ряд единиц техники ВС РФ.

Так, в металлолом они превратили три российских танка и пять боевых машин пехоты.

Кроме этого, бойцы ВСУ взяли в плен шестерых окупантов. Одного из них – со связанными руками и сигаретой в зубах – показали на видео.

«На следующий день враг предпринял еще одну попытку штурма, которая также оказалась неудачной», – подытожили защитники.

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