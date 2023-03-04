Ученые назвали популрный напиток, который улучшает память человека

Ученые назвали популрный напиток, который улучшает память человека3
- 4.03.2023, 15:37
- 3,278
Он позитивно влияет на работу мозга.
Международная группа исследователей назвала популярный напиток, употребление которого улучшает память человека.
На работу головного мозга положительно влияет кофе.
К такому выводу пришли специалисты из Португалии и Дании, сообщает специализированное издание Molecular Psychiatry.
Преимуществом бодрящего напитка является наличие кофеина — соединения, усиливающего связь между различными зонами центрального органа нервной системы.
Таким образом, алкалоид улучшает когнитивные способности: человек становится более внимательным и реже забывает важную информацию.
Кроме того, любители кофе являются менее тревожными и более выносливыми людьми, чем те, кто не любит горячий напиток.
Для подтверждения своих слов сотрудники Университета Минью и Орхусского университета провели эксперимент.
В рамках исследования одним добровольцам было предложено ежедневно употреблять кофе. А вот представители контрольной группы не должны были пить бодрящий напиток.
Одновременно специалисты изучали нейронные связи при помощи метода магнитно-резонансной томографии. В результате выяснилось, что мозг любителей кофе работает более активно.