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Ученые назвали популрный напиток, который улучшает память человека

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  • 4.03.2023, 15:37
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Ученые назвали популрный напиток, который улучшает память человека

Он позитивно влияет на работу мозга.

Международная группа исследователей назвала популярный напиток, употребление которого улучшает память человека.

На работу головного мозга положительно влияет кофе.

К такому выводу пришли специалисты из Португалии и Дании, сообщает специализированное издание Molecular Psychiatry.

Преимуществом бодрящего напитка является наличие кофеина — соединения, усиливающего связь между различными зонами центрального органа нервной системы.

Таким образом, алкалоид улучшает когнитивные способности: человек становится более внимательным и реже забывает важную информацию.

Кроме того, любители кофе являются менее тревожными и более выносливыми людьми, чем те, кто не любит горячий напиток.

Для подтверждения своих слов сотрудники Университета Минью и Орхусского университета провели эксперимент.

В рамках исследования одним добровольцам было предложено ежедневно употреблять кофе. А вот представители контрольной группы не должны были пить бодрящий напиток.

Одновременно специалисты изучали нейронные связи при помощи метода магнитно-резонансной томографии. В результате выяснилось, что мозг любителей кофе работает более активно.

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