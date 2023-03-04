Ученые назвали популрный напиток, который улучшает память человека 3 4.03.2023, 15:37

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Он позитивно влияет на работу мозга.

Международная группа исследователей назвала популярный напиток, употребление которого улучшает память человека.

На работу головного мозга положительно влияет кофе.

К такому выводу пришли специалисты из Португалии и Дании, сообщает специализированное издание Molecular Psychiatry.

Преимуществом бодрящего напитка является наличие кофеина — соединения, усиливающего связь между различными зонами центрального органа нервной системы.

Таким образом, алкалоид улучшает когнитивные способности: человек становится более внимательным и реже забывает важную информацию.

Кроме того, любители кофе являются менее тревожными и более выносливыми людьми, чем те, кто не любит горячий напиток.

Для подтверждения своих слов сотрудники Университета Минью и Орхусского университета провели эксперимент.

В рамках исследования одним добровольцам было предложено ежедневно употреблять кофе. А вот представители контрольной группы не должны были пить бодрящий напиток.

Одновременно специалисты изучали нейронные связи при помощи метода магнитно-резонансной томографии. В результате выяснилось, что мозг любителей кофе работает более активно.

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