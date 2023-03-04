«Потратили немалую сумму на эту процедуру» 2 4.03.2023, 15:52

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Инициатива брестских чиновников взбудоражила горожан.

С начала марта троллейбусы в Бресте вышли на линию с трехзначными цифрами. Троллейбус №1 стал 101, 2 — 102 и т.д. По словам председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, это решение в конце 2022 года приняли в целях избежания путаницы маршрутов автобусов и троллейбусов, а также дальнейшего удобства восприятия номеров городского общественного транспорта.

Судя по комментариям в соцсетях и мессенджерах, брестчане восприняли это новшество неоднозначно. «Брестская газета» перепечатывает самые интересные комментарии.

Что думают брестчане?

«Печально, что меняют то, к чему все привыкли», — замечает Артем.

«Мне интересно, как в электронное табло влезут 3 цифры», — спрашивает анонимный пользователь.

«Для нас они все равно останутся однозначными», — пишет Снежана.

«Кому-то захотелось премию, поэтому и потратили немалую сумму на эту процедуру», — предполагает Артем.

«Объясните уехавшим: раньше на единице доезжала куда надо, теперь 101 ждать?», — спрашивает Александра. «А сколько вопросов сегодня у детей на остановках было таких же…», — отвечает Александре Артем.

«Зачем? Появились лишние деньги? Или кому-то не хватает дом достроить», — задается вопросами Руслан. «Чтобы создать коллапс для пенсионеров, которые привыкли к старым номерам и новости не знают. А так же для детей, кого научили ездить именно на «1», например, а тут приедет 101 и паника у ребенка», — отвечает Руслану Артем.

«Действительно, ради чего? как это улучшило чью-то жизнь?», — спрашивает анонимный пользователь. «Да, мне кажется, до сотого еще более 80 маршрутов было свободных», — отвечает ему Ольга.

«Все для людей. Всю жизнь всех все устраивало, а сейчас что? Создали видимость выполнения какой-то работы? Денег много в бюджете? Нет других проблем?», — задается вопросами анонимный пользователь.

«Судя по тому, какой грандиозный ремонт в автопарке затеяли, деньги хорошие дали», — уверен Олег.

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