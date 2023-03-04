Воровские речи Дерипаски Эль Мюрид

4.03.2023, 16:32

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Российская знать всерьез забеспокоилась о своем будущем.

Выступая вчера на Красноярском экономическом форуме, олигарх Дерипаска выступил почти что с воровскими речами, заявив, что деньги в бюджете закончатся к следующему году, кризис продлится минимум до 2025 года, причем его завершение прямо связано с уходом от госкапитализма и сокращения численности чиновников и силовиков.

Нужно понимать, что умерший на днях Павловский и тот же самый Дерипаска стоят у истоков нынешнего режима. Идеологию этого режима прописывал Павловский, а Дерипаска со товарищи ее реализовывал на практике.

Суть идеи заключалась в просвещенной автократии под контролем людей, знающих куда идти. Таковыми людьми себя скромно считали и Павловский, и Дерипаска. Именно под эту идею был найден нынешний Архистратиг, и как обычно бывает, под контролем он быть не захотел.

Эксперимент не удался, получилось что получилось. Павловский из демиургов превратился в непонятно что, Дерипаска удержался на коне, но был вынужден приносить клятву верности и тоже, в общем-то, довольствоваться вторыми ролями.

Сейчас, когда все рассыпается, появляется шанс на вторую попытку. Ничего другого Дерипаска предложить не в состоянии - все тот же просвещенный авторитаризм, который поведет страну к более светлому будущему, чем нынешнее кромешное настоящее. Безусловно, Дерипаска рискует, выступая с такими речами, но значительно меньше, чем это было бы несколько лет назад. Причина - уже откровенно наступающий крах, который не виден только совсем безголовым.

А потому значительная часть знати вполне обеспокоена своим персональным будущим и хотя бы частичным сохранением имущества с какими-то, но гарантиями. К ней и обращается Дерипаска, предлагая себя в качестве одного из проектировщиков относительно щадящего для знати выхода из сложившегося бедственного положения.

Эль Мюрид, t.me

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