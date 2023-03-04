«Понимаю, что абсолютно счастлива» 4 4.03.2023, 16:41

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Белоруска рассказала, зачем вложила $20 000 в старый деревенский дом.

Деревня на десять дворов, старый дом, ветхие сараи, заросший участок. Что нашла в этом всем молодая и творческая девушка, прожившая немало времени в Германии? Наверное, покой и возможность привести мысли в порядок. Ведь большому решению предшествовали непростые семейные события, пишет onliner.by.

— Я целенаправленно искала старый деревенский дом, чтобы раскрыть его аутентичность. Конечно, понимала, что будет непросто, но внутренне была к этому готова, потому что видела перед собой цель. А именно: создать особое пространство, где можно будет отдыхать душой, куда смогут приезжать люди, чтобы отвлечься от своих забот. При этом сделать все в стиле, который будет максимально приближен к тем условиям, в которых жили наши бабушки и дедушки (безусловно, с поправкой на комфорт). Главное условие — использование натуральных материалов.

Поначалу, когда родные просили хотя бы показать фотографии приобретения, мне нечего было им предложить: здесь все оказалось настолько заросшее, что за кустами и деревьями дом было не разглядеть. Так что времени и сил только на то, чтобы привести в порядок территорию, ушло очень много, — признается Алеся.

Девушке, до этого не знавшей строительных премудростей, довелось расчищать участок, сносить хозпостройки, разбирать покосившуюся веранду. Сам дом тоже требовал доработки: старый фундамент грозил развалиться, подгнившие нижние венцы необходимо было заменить на молодые и крепкие, а пристройку, так называемый тристен, приподнять. Внутри также пришлось «пострадать»: снести перегородки, отодрать отделку в виде фанеры со слоями обоев и вдруг обнаружить, что красивые с виду бревна изъедены жуками.

— Я очень хотела сохранить натуральное дерево в интерьере, чтобы был виден этот аутентичный брус. Но когда мы сняли обшивку, оказалось, что в бревнах живет короед. И если визуально все выглядело довольно красиво, то первое же знакомство стены с болгаркой показало: проблемы есть и работы будет больше, чем планировалось. Очень много времени пришлось потратить на то, чтобы избавиться от трухи, которая была под верхним слоем дерева.

Некоторые строители, приезжая сюда, и вовсе говорили: лучше бы ты сожгла этот дом.

Но я упорно продолжала трудиться. Все, что могла, делала сама, поскольку мне это интересно. И осваивать строительные инструменты мне тоже интересно. Ну а если на что-то не хватало сил чисто физически — нанимала рабочих.

Теперь могу точно сказать: реконструкция дается сложнее, чем строительство с нуля. Тебе постоянно надо выкручиваться и находить решение для нестандартных задач, — предупреждает всех, кто думает о большой переделке, девушка.

Проект постепенно движется к завершению: утеплены и заменены полы, обновлены окна, отшлифованы стены и потолки, сделан красивый санузел. Осталось заложить нижние венцы глиной, и можно красить — пропитывать дерево, а потом и развести электрику. К слову, Алеся принципиально оставила в доме только печное отопление: никаких новомодных электрических теплых полов. Причем печка одной своей стороной обогревает и просушивает еще и санузел.

Девушка признается: в реставрацию вложены немалые деньги — уже ушло около $20 000 (это с учетом стоимости самого дома и подвода коммуникаций).

Благо с финансами помогает родной брат, который верит в идею и готов поддерживать Алесю во всем.

— Дедлайн — весна. В крайнем случае лето. Хочу, чтобы к этому времени дом был пригоден для жизни. Думаю, в итоге это будет место для семейного отдыха. Не грандиозный бизнес, который станет непрерывно приносить деньги, а нечто уютное и спокойное. Так как здесь очень красивые места, можно подойти и с другой стороны — устраивать пленэры для художников. Чтобы кто-то мог впервые попробовать себя в живописи.

Вообще, этот дом — очень важная веха в моей жизни: я поставила задачу, хочу ее реализовать и посмотреть на свои возможности. Стать на ступеньку выше в своем развитии.

У меня, кстати, здесь уже есть любимое место. И когда я вечером, на закате, сижу на скамеечке, наблюдаю за природой, за своими животными, понимаю, что абсолютно счастлива. Счастлива и спокойна. А минусы? Даже не знаю: я очень комфортно чувствую себя наедине с собой и не боюсь одиночества. Разве что порой не хватает интересных собеседников, с которыми можно порассуждать-поразмышлять о сути вещей, — делится наблюдениями Алеся.

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