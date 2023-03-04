Российский политолог: Американцы перехитрили Путина 1 4.03.2023, 16:50

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Скоро ближайшее окружение предъявит диктатору ультиматум.

Диктатор РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию дал понять окружению, что не будет передавать власть преемнику. Это вызвало острое недовольство чекистов.

Такое мнение высказал в интервью «Ходорковский LIVE» известный российский политолог Валерий Соловей.

«Это сигнал тем группам, которые надеялись, что Путин выполнит свое обещание по передаче им власти легальным образом. Он дал им понять, что не намерен этого делать, не намерен. И это один из источников их очень сильного раздражения», - рассказал Соловей.

Он считает, что в скором времени окружение принудительно заставит диктатора выполнить свое обещание. И связано это будет, скорее, с военной динамикой.

«Если выяснится, что военная динамика приобрела сокрушительный характер и Россию преследует серия «отрицательных побед», (...) то у тех, кто способен оказать давление, появится очень сильное основание для того, чтобы сказать: «Вы, Верховный главнокомандующий, приняли серию ошибочных решений и поставили страну, Вооруженные силы на грань катастрофы». Очень важно, что в этом ультиматуме их поддержат военные. Наверняка поддержат», - рассказал политолог.

Он обратил внимание на фильм «Ловушка 22», которые сейчас разгоняют некоторые «Z-каналы». Ключевая мысль в нем состоит в том, что Запад заманил Россию в ловушку в Украине и следует быстро сворачивать «спецоперацию».

«Это такой зондаж… Можно объяснить (российскому народу - ред.), что «хитрый план Путина» на самом деле оказался не таким хитрым, а американцы его взяли и перехитрили. Если эта тема начнет информационно раздуваться, можете быть уверены, что за этим стоит одна из очень влиятельных корпораций… Они подождут некоторое время и будут настаивать на легалистском варианте (смены власти через преемника - ред.)… У них даже есть вариант с использованием двойника», - констатировал Соловей.

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