ВСУ рассказали, что означают приезды генералов в Бахмут 4.03.2023, 17:07

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За город ведутся ожесточенные бои.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что Вооруженные Силы Украины будут сражаться за каждый метр земли. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, пишет liga.net.

По его словам, приезд командующих Сухопутными войсками и Силами специальных операций Александра Сырского и Виктора Хоренко свидетельствует о мужестве и отваге военачальников.

«Они приезжают к воинам, поддерживают их, предоставляют качественную помощь в планировании обороны. Это маркер, что мы будем сражаться за каждый метр нашей земли. Бахмут — эпицентр войны сегодня», — сказал Череватый.

Он отметил, что за минувшие сутки в районе Бахмута был 131 обстрел и 38 боевых столкновений — ВСУ уничтожили 155 оккупантов и ранили 239, три россиянина были взяты в плен.

«Ситуация в городе сложная, но контролируемая. Бахмут является приоритетной целью для РФ, командование и личный состав делают все, чтобы удерживать город и наносить максимальные потери врагу», — подчеркнул спикер ВСУ.

Череватый сказал, что уничтожение объектов критической инфраструктуры не мешает перестраивать оборону и оказывать сопротивление, отвечая на вопрос о возможном разрушении мостов вокруг Бахмута.

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