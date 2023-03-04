Названы лучшие смартфоны для меломанов 4.03.2023, 17:23

Эти телефоны позволяют получить самый лучший звук.

Далеко не все смартфоны имеют громкое приятное звучание. Но все же на современном рынке есть телефоны с упором на качество воспроизведения аудио, пишет Setphone.

На свете живёт огромное количество меломанов. Такие люди желают получить от техники самый лучший звук. Они приобретают домашний кинотеатр с ресивером и шикарной аудиосистемой. А при выборе смартфона они обращают внимание на то, имеется ли в нём центральный аудиопроцессор (ЦАП) и усилитель, которые отвечают за качество звучания.

С 2020 года понятие «музыкальный смартфон» можно считать устаревшим — производителей, которые ставят в телефоны «музыкальные» компоненты мало. Большинство компаний предпочитают решать вопрос звучания поддержкой разных кодеков и программных технологий. Кто-то считает, что положительный эффект от этого есть, но все же мнение это достаточно субъективное, а настоящие аудиофилы все еще ищут в смартфоне аудиопроцессор.

Учитывая тот факт, что в последнее время производители отказываются от модуля ЦАП в своих устройствах, некоторые девайсы будут оснащены усилителем и качественным динамиком. Стоит отметить, что они не единственные на рынке. В продаже все еще можно найти LG V30+, LG G7 ThinQ, Meizu 16th, HTC U12+, AGM X3, AGM A9 и другие смартфоны, которые не просто считаются музыкальными, но и полностью соответствуют этому званию. Однако в силу их «возраста» они не попали в обзор, хотя по качеству звука вполне могут поспорить с более молодыми «коллегами».

SAMSUNG GALAXY S20 FE

Дисплей: 6.5 дюйм, разрешение 2400×1080, 120 Гц

Процессор: Exynos 990/Snapdragon 865

Камера (основная/фронтальная): 12+12+8 МП / 32 МП

Память (оперативная/встроенная): 6/128 или 8/256 Гб

Аккумулятор: 4500 mAh

Пожалуй, устройством, которое на данный момент лучшего всего подойдет аудиофилам и имеет приятное техническое оснащение, бесспорно является Samsung Galaxy S20 FE. В отличие от новинок в лице S21 и S21 Ultra, здесь еще присутствует выделенный 32-битный Hi-Fi ЦАП Cirrus Logic CS47L93 (32 bit). Кроме того, любители послушать музыку оценят стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и будут рады AKG-наушникам, которые идут в комплекте к устройству.

Единственное, что может смутить рядового пользователя, который вдруг решить прочесть список характеристик – камеры. На бумаге здесь все не так «жирно», как обычно подобает флагманам, но в плане съемки не столь важно количество мегапикселей, сколько размер матрицы, программные алгоритмы обработки и не только. Проще говоря, с фотовозможностями у S20 FE проблем нет. У смартфона имеется качественная оптика, отличный широкоугольный модуль, теле-фото объектив с 30-кратным приближением, оптическая стабилизация, съемка видео в 4K 60fps.

Быстродействию этой системы может позавидовать 80-90% всех мобильных устройств, работающих под управлением Android. В зависимости от модификации у смартфона может быть один из двух процессоров: фирменный Exynos 990 или Snapdragon 865. Оба чипсета достаточно мощны, чтобы обеспечивать бесперебойную работу девайса как минимум еще пару лет. За время автономной работы также переживать не стоит: быстро разрядить аккумулятор на 4500 mAh не так-то просто.

Достоинства:

Отличный Super AMOLED дисплей с поддержкой 120 Гц.

Наличие модуля NFC.

Все еще один из самых мощных процессоров в мире.

Великолепный звук.

Хорошее соотношение цены и качества.

Защита по стандарту IP68.

Недостатки:

Нет поддержки 5G.

LG G8 THINQ

Дисплей: 6.1 дюйм, разрешение 3120×1440

Процессор: Qualcomm Snapdragon 855

Камера (основная/фронтальная): 12+16 МП / 8 МП

Память (оперативная/встроенная): 6/128 Гб

Аккумулятор: 3500 mAh

LG G8 ThinQ продолжил традицию компании создавать смартфоны с музыкальными возможностями. Как и в предыдущей модели G7, здесь использован 32-битный ЦАП Hi-Fi Quad DAC, динамик Boombox, есть поддержка кодека MQA. Кроме того, реализована технология CSO, которая заключается в использовании OLED матрицы в качестве динамика. Также среди интересных возможностей G8 — фронталка 8 Мп с TOF объективом. Благодаря им устройством можно управлять жестами, что актуально в холодное время года, а еще камера умеет сканировать не только лицо, но и ладонь.

Телефон получил экран 6,1 дюйма, выполненный по технологии OLED и имеет разрешение QHD+. Корпус защищен по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Будучи флагманом модель оснастили мощным процессором Snapdragon 855 и памятью 6/128 Гб. За автономность отвечает аккумулятор 3500 мАч с быстрой и беспроводной зарядкой. Основная камера представляет собой тройной модуль 16+12+12 Мп с рядом интересных возможностей, например, есть съемка видео с эффектом Боке.

Ввиду своей низкой стоимости, так как компания LG терпит не лучшие времена и не пользуется большим спросом в мобильном сегменте, урвать G8 ThinQ сейчас можно всего за 14-15 тыс. рублей. Учитывая начинку, а в особенности отличный звук, топовый процессор и недооцененный OLED-экран, это можно и вовсе назвать подарком. Дисплей же данной модели является одним из лучших на рынке даже среди новоиспеченных флагманов: HDR10, AOD, DCI-3P, плотность в 563 ppi – ну это космос.

Достоинства:

Высокая производительность.

Военный класс защиты.

Качественный звук.

Отличный дисплей.

Интересные возможности у камеры.

Недостатки:

Качество фотосъемки среднее.

Система управления жестами работает не очень хорошо.

VIVO X50 PRO

Дисплей: 6.56 дюйм, разрешение 2376×1080, 90 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 765G 5G

Камера (основная/фронтальная): 48+13+8+8 МП / 32 МП

Память (оперативная/встроенная): 8/256 Гб

Аккумулятор: 4315 mAh

Третья строчка в рейтинге лучших музыкальных смартфонов остается за vivo X50 Pro. Из главных особенностей модели можно выделить дисплей, напичканный поддержкой множества технологий, свежий процессор, впечатляющие камеры и, конечно же, Hi-Fi ЦАП премиум-класса AK4377A, который был выпущен в 2018 году.

По функционалу камеры vivo X50 Pro могут дать фору даже некоторым флагманским смартфонам. На тыльной стороне есть четыре объектива: основной с разрешением 48 МП, модуль для широкоугольных фото и макро на 8 МП, 13-мегапиксельный дополнительный сенсор для портретных снимков, а также телеобъектив. Есть тут три технологии автофокуса (LAF+PDAF+CDAF), OIS, UIS, 60-кратный цифровой зум (10-кратный гибрид и 5-кратный оптический), ночной режим и RAW.

От устройства стоимостью более 50 тыс. рублей ожидаешь только топового чипсета, однако здесь нас ждет процессор средне-высокого уровня Snapdragon 765 от Qualcomm. И все же это мощная однокристальная система, которая позволяет и поиграть во что угодно на высоких настройках, хотя она немного не дотягивает до планки современных флагманов.

Достоинства:

Время автономной работы.

Быстрая зарядка vivo FlashCharge 2.0.

Большой AMOLED-экран с HDR10+ и частотой обновления 90 Гц.

Есть NFC.

Игровой процессор.

Камеры с множеством режимов съемки.

Недостатки:

Чипсет мог быть и помощнее.

Нет поддержки 5G.

VIVO NEX 3

Дисплей: 6.89 дюйм, разрешение 2256×1080

Процессор: Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Камера (основная/фронтальная): 64+13+13 МП / 16 МП

Память (оперативная/встроенная): 8/128, 8/256 или 12/256 Гб

Аккумулятор: 4500 mAh

Vivo Nex 3 – это красивый смартфон с большим изогнутым экраном. Физических кнопок здесь нет – вместо них установлена система Touch Sence с механизмом тактильного отклика. Дисплей большой – 6,89 дюймов, выполнен по технологии OLED, разрешение FHD+. Он занимает 99,6% площади передней поверхности, что делает NEX 3 действительно безрамочным устройством. Фронтальная камера 16 Мп установлена в выдвижном модуле, здесь же расположена подсветка. Не забыли в экран поставить и сканер пальца. Основная камера – 64+13+13 Мп. По отзывам делает очень приличные снимки.

Работает модель на топовом чипсете Snapdragon 855 Plus и имеет память 8/256 Гб. Для охлаждения использована система с испарительной камерой. Автономность обеспечена батареей 4500 мАч с быстрой зарядкой. ZTE Nex 3 получил ЦАП AK4377A. В отзывах о музыкальных возможностях этого смартфона отзываются очень тепло. Также он поддерживает NFC, 5G и Wi-Fi 6.

Достоинства:

Красивый дизайн и качественный экран.

Отличные фотовозможности.

Высокое качество звука.

Длительное время работы от аккумулятора.

Поддержка современных беспроводных интерфейсов.

Игровая производительность.

Эффективная система охлаждения.

Недостатки:

Нельзя расширить память.

К управлению без физических кнопок придется привыкать.

ZTE AXON 10 PRO

Дисплей: 6.47 дюйм, разрешение 2340×1080

Процессор: Qualcomm Snapdragon 855

Камера (основная/фронтальная): 48+20+8 МП / 20 МП

Память (оперативная/встроенная): 6/128, 8/256 или 12/256 Гб

Аккумулятор: 4000 mAh

ZTE Axon 10 Pro – это смартфон с ЦАП и стереодинамиками, выпущенный в 2019 году. Модель отличается хорошим соотношением цены и параметров. Среди современных телефонов с музыкальными возможностями этот аппарат выглядит самым сбалансированным. Он имеет закругленный AMOLED экран 6,47 дюймов с разрешением FHD+, сканером пальца и каплей для фронталки 20 Мп.

Основная камера состоит из трех объективов – 48+20+8 Мп с оптическим приближением и искусственным интеллектом. За звук отвечает аудиочип WCD 9340 и направленные вперед стереодинамики. ZTE Axon 10 Pro работает на Snapdragon 855 и предлагает от 6 до 12 Гб оперативной памяти. Основной накопитель – 128 или 256 Гб. Батарея — 4000 мАч, есть поддержка быстрой и беспроводной зарядки.

Достоинства:

Игровая производительность.

Отличные фотовозможности.

Около 1,5 дней работы от батареи при нагрузках.

Корпус защищен от брызг по стандарту IP

Отличный набор памяти даже в минимальной конфигурации.

Недостатки:

Комбинированный слот для памяти.

Отсутствие разъема 3,5.

Корпус очень скользкий – пользователи отмечают, что носить его без чехла практически крайне опасно.

XIAOMI MI 10 LITE

Дисплей: 6.57 дюйм, разрешение 2400×1080

Процессор: Qualcomm Snapdragon 765 5G

Камера (основная/фронтальная): 48+8+2+2 МП / 16 МП

Память (оперативная/встроенная): 6/64, 6/128 или 8/256 Гб

Аккумулятор: 4160 mAh

Свое место в рейтинге нашел и представитель от Xiaomi. В отличие от vivo X50 Pro, чья стоимость более чем в два раза выше, здесь мы получаем все тот же процессор – Snapdragon 765 и при этом возможность работать с сетями пятого поколения. Именно в такие моменты понимаешь, как умеет удивлять китайская компания из Пекина. Как такового ЦАП-а здесь нет, но нашлось место усилителю NXP Smart PA, а также Hi-Res динамикам. Также есть поддержка аудиокодеков LDAC, AptX HD и других.

Судя по типу сенсоров, камеры здесь явно не премиум-класса, но по качеству снимков это довольно крепкий средний уровень. Стандартный модуль получил разрешение 48 МП, а дополняют его три дополнительных объектива: широкоугольный на 8 МП, портретный на 2 МП и 2-мегапиксельный датчик глубины сцены. Свои лучшие «работы» Mi 10 Lite ожидаемо демонстрирует в дневных хорошо освещенных сценах. Ночью же детализация картинки заметно падает, некоторые участки на фото сильно затемнены.

Но действительно сбалансированным добротным смартфоном среднего сегмента делает Mi 10 Lite его главная начинка: однокристальная система и быстрый накопитель на 256 Гб. С Qualcomm Snapdragon 765 можно запускать любые по тяжести приложения и работать с множеством задачам одновременно. Говоря об автономности, здесь ее могло быть чуть больше, но в целом на день использования устройства будет точно хватать.

Достоинства:

Сбалансированные характеристики.

Шустрый процессор.

Поддержка NFC и 5G.

Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Яркий AMOLED-экран с разрешением FHD+.

Внешний вид с минимальными рамками.

Недостатки:

Датчик приближения иногда работает неправильно.

OPPO RENO 2

Дисплей: 6.5 дюйм, разрешение 2400×1080

Процессор: Qualcomm Snapdragon 730

Камера (основная/фронтальная): 48+8+13+2 МП / 16 МП

Память (оперативная/встроенная): 8/128 Гб

Аккумулятор: 4000 mAh

OPPO Reno 2 – еще одно устройство из нашей подборки, оборудованное отдельным ЦАП-ом. В нем установлен Hi-Fi чип модели AK4377A и присутствует поддержка технологии Dolby Atmos, которая делает звук более объемным и качественным, что улучшает погружение в атмосферу при просмотре фильмов или прослушивании музыки. Отдельно стоит отметить невысокую стоимость и хорошую начинку, что называется «за свои деньги».

Устройство получило QUAD-камеру, где главным звеном выступает основная 48-мегапиксельная камера. Благодаря качественному сенсору Reno 2 выдает отличные снимки как днем, так и ночью. В своем ценовом сегменте смартфон является одним из лучших с точки зрения фото и видео возможностей. Также есть модуль на 8 МП с углом обзора 116 градусов, телеобъектив на 13 МП и датчик глубины. Из остального присутствует лазерный автофокус, EIS, OIS, замедленная съемка 480 fps, 4K 30fps, гибридный (5X) и цифровой (20X) зум.

За производительность в Reno 2 отвечает 8-ядерный процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 730. Хотя это и не самый свежий чипсет, анонсированный в 2019 году, его производительности хватает для стабильной работы системы в большинстве сценариев. Часто заряжать устройство вряд ли понадобится, но на этот случай производитель предусмотрел наличие быстрой зарядки на 20 Вт.

Достоинства:

Высокое качество фотографий.

Низкая цена.

Устойчивое к царапинам стекло Corning Gorilla Glass 6.

AMOLED-экран с высокой плотностью пикселей.

Объем памяти.

Наличие NFC.

Недостатки:

Нет индикатора уведомлений.

VIVO X27 PRO

Дисплей: 6.7 дюйм, разрешение 2460×1080

Процессор: Qualcomm Snapdragon 710

Камера (основная/фронтальная): 48+13+2 МП / 32 МП

Память (оперативная/встроенная): 8/256 Гб

Аккумулятор: 4000 mAh

Vivo X27 Pro – это модель 2019 года с рядом интересных моментов. В первую очередь они заключаются в выдвижной селфи-камере 32 Мп с подсветкой и вспышкой, наличии ЦАПа AKM AK4377A, а также в улучшенной системе охлаждения.

В остальном аппарат представляет собой набор всех актуальных решений 2019 года – огромный AMOLED экран 6,7 дюймов с разрешением FHD+ и встроенным дактилоскопом, батарея 4000 мАч с быстрой зарядкой, градиентная поверхность корпуса, тройная основная камера — 48+13+2 Мп. За производительность отвечает Snapdragon 710 и 8 ГБ оперативной памяти. Постоянный накопитель 256 Гб, поддержки карт памяти нет.

Достоинства:

Качественная фотосъемка.

Отличный звук в наушниках.

Хороший запас памяти.

Улучшенная система охлаждения.

Быстрый и точный дактилоскоп.

Интересное исполнение фронтальной камеры.

Недостатки:

Не лучший выбор чипсета с учетом цены устройства.

Карты памяти не поддерживаются – но это компенсировано большим объемом основного накопителя.

ULEFONE ARMOR 7

Дисплей: 6.3 дюйм, разрешение 2340×1080

Процессор: MediaTek Helio P90

Камера (основная/фронтальная): 48+16+8 МП / 16 МП

Память (оперативная/встроенная): 8/128 Гб

Аккумулятор: 5500 mAh

Ulefone Armor 7 — это топовый смартфон компании с мощным чипсетом Helio P90, тройной камерой (48+16+8 Мп), усилителем звука Hi-Fi AW8736, а также сертификацией по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. В дополнение к достаточно внушительному процессору телефон получил 8/128 Гб памяти и емкую батарею на 5500 мАч с поддержкой не только быстрой, но и беспроводной зарядки.

В Armor 7 нашлось место и для сканера ЧСС, шагомера и NFC. За безопасность данных отвечает дактилоскоп и сканирование лица. Экран устройства – 6,3 дюйма с разрешением FHD+. Фронтальная камера 16 Мп установлена в каплевидный вырез.

Достоинства:

Высокий уровень защиты.

Неплохие камеры.

Отличный набор памяти.

Емкая батарея.

Недостатки:

Комбинированный разъем для сим и памяти.

Нет разъема 3,5.

Старый microUSB разъем.

HONOR 10

Дисплей: 5.84 дюйм, разрешение 2280×1080

Процессор: HiSilicon Kirin 970

Камера (основная/фронтальная): 16+24 МП / 24 МП

Память (оперативная/встроенная): 4/64, 4/128, 6/64 или 6/128 Гб

Аккумулятор: 3400 mAh

Предпоследний девайс в рейтинге – Honor 10, который поступил в продажу еще в 2018 году. Как мы и говорили ранее, большинство новинок и попросту актуальных устройств не получают выделенные ЦАП модули и усилители. По этой причине некоторые модели могут быть устаревшими. Но если вас не смущает отсутствие постоянных обновлений и свежей ОС, данный смартфон будет выгодной покупкой с точки зрения стоимости и звука: здесь установлен 24-битный Hi-Fi чип Asahi Kasei AK4376A.

Как может показаться на первый взгляд, камеры здесь слабенькие. Основной объектив на 16 МП при поддержке черно-белого сенсора и оптики Leica выдает достойные снимки в любых условиях. На крепкий средний уровень качество съемки явно не тянет, но как для бюджетного уровня возможности у Honor 10 на высоте. Из особенностей: замедленное видео в 240 fps, 4K 30fps, HDR.

В Honor 10 установлен фирменная однокристальная система HiSilicon Kirin 970, которая была анонсирована в 2017 году. Несмотря на то, что процессору уже более 4 лет, в свое время в него вложили большой запас мощности, поэтому и сегодня он может легко тягаться даже с современными требовательными играми и приложениями. Но во что касается автономности, аккумулятор в смартфоне установлен достаточно «хилый»: его едва будет хватать на сутки использования.

Достоинства:

Компактный и эргономичный дизайн.

Поддержка технологий NFC и Dolby Atmos.

Подойдет для игр.

Большой запас памяти.

Легкий и удобный.

Дисплей с высоким разрешением.

Недостатки:

Время автономной работы.

Устаревшая операционная система.

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