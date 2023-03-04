Завтра в Варшаве пройдет акция в поддержку Николая Статкевича и Павла Северинца 1 4.03.2023, 17:31

Лидеры белорусской оппозиции уже 1000 дней находятся в тюрьмах.

В Варшаве пройдет акция в поддержку лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича и Павла Северинца. Политики уже 1000 дней находятся в лукашенковских тюрьмах, сообщает Белорусская христианская демократия.

Акция пройдет в воскресенье, 5 марта, в 14:00 возле памятника Николая Коперника в Варшаве.

Также в 16:00 в Музее Вольнай Беларусi, который находится по адресу Foksal 11, пройдет мероприятие в поддержку белорусских героев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».