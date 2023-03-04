Эксперт по авиации рассказал, как россияне взорвали свой самолет 1 4.03.2023, 17:37

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Вследствие инцидента пострадали шесть человек.

При испытаниях на авиазаводе в российском Ульяновске 2 марта взорвался самолет.

Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, отметил, что россияне проводили испытания фюзеляжа на герметичность и прочность, однако, чтобы испытания были безопасными, такие проверки во всем мире проводятся в бассейнах с водой.

Об этом он рассказал в эфире «Эспрессо».

«Причина взрыва – техническое невежество россиян. В Ульяновск перенесли производство военно-транспортных самолетов ИЛ-76, которые ранее серийно производились в Ташкенте. То есть россияне решили на собственной территории производить эти самолеты, перевезли оборудование в Ульяновск на завод «Авиастар» и модернизировали конструкцию этого самолета», - рассказал эксперт по авиации.

Романенко отметил, что в процессе модернизации необходимо проведение некоторых испытаний.

«Сейчас они проводили испытания фюзеляжа на герметичность и прочность. Но как они испытали? Весь мир знает, что нельзя это испытать со сжатым воздухом, потому что газ сжимается, аккумулирует энергию, а в случае малейшей трещины при дальнейшем сжатии происходит взрыв, что собственно, и случилось. Еще во время Второй мировой войны на самолетах были баллоны со сжатым воздухом и при попадании шара, самолет разлетался на мелкие куски, и тут произошло то же самое, то есть возникла какая-то щель, в результате самолет практически разлетелся: фюзеляж полностью разрушен. 5 человек ранены, один погиб. В целом такие испытания во всем мире проводят в бассейнах с водой, потому что вода – жидкость, которая не сжимается, что делает испытание безопасным. А с воздухом они получили результат, который и должны были получить», - пояснил Валерий Романенко.

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