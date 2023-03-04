«За 20 долларов можно купить 5 килограммов картофеля» 4.03.2023, 17:52

Что напугало и удивило белорусов в Армении.

Вместе с мужем и двумя детьми борисовчанка Наташа побывала в разных странах, жила в Грузии, а теперь живет в Ереване, удивляется и восхищается этим городом каждый день.

«Об Армении сложно рассказать в двух словах. Эта страна совершенно не похожа ни на какую другую. Много камня вокруг, цены в магазинах и на рынках разнятся в 3-5 раз, люди добрые, готовы угощать вкусностями каждый день», — говорит собеседница ex-press.by.

1. В Ереване, как и во всей Армении, нет Макдональдса. Местные говорят, что был какой-то конфликт, поэтому не открыли сеть. Оно и не надо с таким вкусным армянским лавашом и вообще армянской национальной кухней. Сами жители считают ее довольно полезной.

2. У многих пар есть крестные — взрослая семейная пара, которая помогает при решении разных вопросов и проблем, конфликтов между молодыми. Очень часто молодая семья обращается к крестным, а не к своим родителям. Это не свидетели на свадьбе, это что-то гораздо большее, это навсегда. Кстати, друзья белорусов говорят, что разводов в Армении мало — около 5%. Если верить открытым источникам, то на 1000 браков приходится 255 разводов.

3. Когда белорусы попали на армянское застолье, увидели много мяса и вкусный хлеб. Армяне испокон веков — мастера скотоводства. Хозяйка также подала домашние хинкали. Очень удивилась рассказам о том, что Тбилиси делают хинкали с сыром и грибами: «Как так, они же с мясом должны быть».

Все лето женщина работает в саду и огороде, делает заготовки на зиму. Белорусов угостили вкусными домашними сухофруктами: персиком, грушей, курагой, черешней, яблоком, хурмой. Все это значительно отличается по вкусу от покупного.

По словам девушки, продавцы окуривают курагу серой, чтобы она имела красивый цвет и долго хранилась. Она же так не делает. Испугало белорусов то, как готовится хаш — сытный и жирный суп из говяжьих ног. Суп ставится на огонь вечером, чтобы был наутро готовым. На маленьком огне варится всю ночь напролет, после чего бульон с мясом подают с чесноком и лавашем, закусывают армянскими домашними соленьями и оливками. Трудно поверить, но раньше хаш был едой бедных.

4. Солнце и смог. белорусам нравится, что каждый день тут солнце. Это странно и необычно. Иногда город погружается в туман. Это смог от машин и производства. Правда, дышать в самом городе тяжело. Он сильно загазован, поэтому они хотят перебраться за город.

5. Костры в каждом дворе. 14 февраля в Армении празднуют Трндез, главным составляющим которого является костер, через который прыгают новобрачные, а затем и все родственники. Праздник символизирует расцвет природы. С помощью огня люди борются против холодной зимы, напоминая ей, что пора уступить место весне. В последние годы Армянская апостольская церковь отмечает праздник также как день благословения новобрачных. Таким образом, каждый отстраняет от себя всякие болезни и неудачи. Костры жгут по всей стране. Как правило, после этого ритуала постепенно приходит весна.

6. Армяне практически не покупают морепродукты. В магазинах они лежат месяцами и не пользуются популярностью. Да и самих креветок в пачках будет меньше в два раза, чем льда. В озере Севан водится рыба, по словам местных, которой больше нигде нет. Называется она сиг. Белорусов угостили ею. Мужчины сами очистили ее и приготовили на углях. Было действительно очень вкусно.

7. На каждом шагу автоматы с кофе и чаем. Стоят напитки довольно бюджетно, не больше 1 $. Автоматы стоят вдоль дороги, в гаражах, на рынке, у магазина, просто во дворе дома. Как-то аппарат съел монетки и не выдал горячий шоколад. Найти владельца не получится, ни на одном автомате в их районе белорусы не видели номера телефона. Спустя три часа они снова подошли к автомату, и он уже работал. Мужчины из автосервиса сказали, что так бывает: то работает, то нет. Один из них угостил их горячим шоколадом. Стоил он 200 драммов (50 центов).

8. Много кто знает, что коньяк здесь изготавливают давно и довольно качественно, а вот о том, что в Армении очень вкусное вино, говорят мало. Хозяин угостил белорусов красным и розовым вином, оно было удивительное: приятный вкус, легкий и незабываемый. Стоит точно попробовать.

9. Собак не отстреливают, а чипируют и оставляют на улице. Возле дома белорусов всегда сидят два огромных пса с чипами. Однажды один накинулся на них, но ничего не сделал. Было страшновато. В частном секторе видели стаю собак. Это напрягает.

10. Если покупать все в магазинах, то будет очень дорого. Белорусам повезло, они живут рядом с оптовым рынком. Так что цены на уровне или даже ниже, чем в Батуми. За 8000 драммов (20$) можно купить 5 килограммов картофеля (2,55$), килограмм апельсинов (1$), томаты (3$), перец (3,5$), огурцы, 2 килограмма яблок (1,5$), 300 граммов миндаля (килограмм стоит 12,7$), брокколи (1,5$), килограмм мандаринов (1,5$) и 2 килограмма лука (80 центов стоит один килограмм). В магазине это стоило б минимум в 3 раза дороже.

Орехи, кстати, стоят тут почти столько же, сколько в Грузии (25-40 лари за килограмм или 10-15 $) или Беларуси (32-37 рублей за килограмм).

Жилье однозначно дороже, чем в Грузии. Меньше 500$ найти очень трудно. Белорусы сняли комнату в доме на месяц за 250 долларов недалеко от аэропорта.

11. Армянский лаваш включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Лаваш является традиционным видом хлеба на Кавказе и странах Ближнего Востока и готовится из муки, воды и соли без дрожжей в специальной печи тандыр. И он действительно очень сильно отличается от того, как его делают за пределами Армении, даже в Грузии.

12. Здесь ставят решетки на окнах первого этажа, так как боятся воров. К сожалению, до сих пор тут воруют у своих же. Например, у хозяина дома, где живут белорусы, украли собаку. На минуточку — это огромная собака. Ее, по словам армянина, вывезли ночью на машине к границе с Турцией. К счастью, питомца удалось вернуть назад.

13. Раздельного сбора мусора в своем районе белорусы не встретили. Мусора вообще много в гаражах, возле частных домов, если уйти от центра города. Прямо кучами лежит.

Тут не сортируют мусор, да и вообще бросают его даже у своего дома. На параллельной улице с нами есть канал, который полностью загрязнен пластиковыми пакетами, стаканчиками, бутылками. Вонь стоит неприятная. Местные говорят, что, когда будет дождь, все это смоется в реку и уплывет в Турцию.

Через несколько дней белорусы нашли сообщество, которое организовало раздельный сбор. Есть даже карта с баками, куда можно отнести стекло, пластик, бумагу, батарейки и крышечки.

14. Народ приветливый, часто армяне раздают и детям, и взрослым конфеты или орешки, фрукты. Есть сообщество, которое выступает против войны на митингах, за свободу политзаключенных.

Белорусы как-то на митинг попали, там шло человек 10 и полиции человек 50. Им показалось, что здесь не так свободно, как в Грузии, где часто проходят митинги, или в довоенной Украине. Сюда приезжают грузины на выходные кататься на катке из Тбилиси, а летом наоборот армяне едут на 16-часовом поезде в Батуми на море.

15. Благодарят армяне часто на французский манер «мерси», так как произносить Շնորհակալություն («Shnorhakalut’yun», или «шноракалюцын») довольно долго.

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