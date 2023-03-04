В Минтруда рассказали, как белорусам получить денежную компенсацию вместо отпуска 2 4.03.2023, 18:19

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Ведомство опубликовало список требований.

Департамент госинспекции труда при Минтруда пояснил, в каких случаях трудовой отпуск можно заменить денежной компенсацией.

«Каждый работник ежегодно (в течение рабочего года) имеет право на трудовой отпуск. В некоторых случаях отдых можно заменить денежной выплатой», — уточняют в ведомстве.

Денежную компенсацию можно получать за часть трудового отпуска, которая превышает 21 календарный день (но при согласии между работником и нанимателем). Также это может быть определенное количество дней (не часть), если работник «отгулял» 21 день. Еще одно основание для денежной компенсации — увольнение, в таком случае возмещаются средства за все неиспользованные дни трудового отпуска.

Но в некоторых случаях запрещено заменять отдых денежной компенсацией. Речь в том числе про дополнительные отпуска за работу с вредными и опасными условиями труда, а также за особый характер работы.

Компенсацию также не удастся получить за трудовой отпуск беременным женщинам, работникам моложе 18 лет, специалистам с инвалидностью, а также тем, кто трудится в зонах радиактивного загрязнения. Денежная компенсация также не положена за трудовой отпуск, которые предоставили авансом.

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