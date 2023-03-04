Военный аналитик о боях в Брянской области: Таких событий в РФ будет больше 4.03.2023, 19:20

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В России много противников путинского режима.

Российские СМИ 2 марта сообщили о том, что в Брянской области «велись бои с украинской ДРГ, которая проникла на территорию региона». Позднее ответственность за операцию взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса» и раскрыли детали рейда.

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV заявил, что таких событий в РФ будет больше:

— Все предельно понятно. Русский добровольческий корпус — это не фейк, он существует. Это граждане России, этнические русские. Если судить по их заявлениям, интервью, которые они давали в прошлом, они не сторонники режима Путина.

Более того, они не сторонники Российской Федерации именно, как империи. В одном из интервью с их лидером или командиром озвучено, что ему важно, чтобы русские жили в своем государстве, то есть, будь это русское национальное государство или русская республика в границах, пускай, даже Московии или Европейской части России. Но если там русские будут жить в достатке, то для него это не проблема.

Такое явление не новое. Во всех войнах всегда были те, кто не согласны с режимом врага. Известно, например, что в антигитлеровской коалиции были немцы-антифашисты, которые сражались в французских частях где-нибудь в подразделениях, в партизанские движения уходили — немцы, патриоты Германии, но они были абсолютно несогласны с политикой Третьего рейха. И в других тоже конфликтах, войнах мы такое наблюдаем. Поэтому это явление не новое.

Я не отрицаю варианта, что в будущем будет больше таких событий на территории России. В конечном итоге, как заявляли в ГУР, это дело России. Что там происходит в России, кто там воюет: одни русские с другими русскими, добровольческий корпус против официальной российской армии, ВС РФ, российская империя или русское национальное государство — это их дела, их заботы, их проблемы.

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