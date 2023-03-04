«У всех разное понятие красоты» 4.03.2023, 19:31

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Как белоруска из провинции попала в мир моды и стала стилистом в Варшаве.

Кристина Чирица родилась в небольшом белорусском городе. С 19 лет она работала в Москве в fashion-индустрии. Там девушка оказалась случайно, но нашла себя и интересную работу. Сейчас Кристина живет в Варшаве и помогает другим людям найти свой стиль, пишет EX-PRESS.BY.

26-летняя девушка позиционирует себя как персональная стилистка и стилистка fashion-съемок. Она консультирует клиентов, проводит ревизию их гардероба, подбирает образы и помогает найти свой личный стиль. По желанию клиента, организовывает шопинг-сопровождение. Помимо этого, Кристина занимается стилизацией коммерческих съемок и съемок для брендов, создает имидж и визуал для социальных сетей.

Бизнес Кристины находится пока в процессе регистрации, но ее клиенты всегда могут найти ее в Instagram. На своей странице в соцсети девушка делится тем, что ее вдохновляет и мотивирует двигаться вперед.

«Любила ходить по сэкондам и искать там какие-то классные вещи»

Кристина с детства любит оригинальную одежду и все, что с ней связано:

— Для меня одежда — это про самовыражение. Я родом из маленького города, и какого-то большого выбора одежды там не было. Большинство людей одевались на рынке. Мне не нравилось то, что там продавалось. Я ходила по сэкондам и искала классные вещи, которые были бы, например, необычного и интересного кроя. В то время не было Instagram и Pinterest, где бы можно было посмотреть стильные вещи. С детства это было просто чутье. Я как понимала, так и одевалась.

Потом наша героиня попала в fashion-индустрию, несколько лет работала как визажистка на киносъемках, начала разбираться в брендах и часто получала комплименты по поводу своего внешнего вида:

— Нередко ко мне обращались друзья за помощью составить им образ или вместе с ними сходить в магазин. В какой-то момент решила превратить это в свою работу. Уже почти три года работаю как стилистка. И это про мое восприятие мира. Моя работа соединяет мой внутренний мир и внешний. Могу так самовыражаться, помогать другим людям, и свою креативность воплощать в проектах и съемках.

«Для людей часто большой стресс — пройтись по магазинам»

К девушке иногда обращаются жители Беларуси, и она ведет онлайн-консультации. В Польше только начала работать. Сейчас она больше коммуницирует с русскоговорящими:

— У меня нередко заказывают шопинг-сопровождение; для некоторых людей поход по магазинам — часто большой стресс. Они не понимают, откуда и куда вообще двигаться, что покупать.

Кристина подчеркивает, что всегда работает только в комплексе: сначала разбор гардероба, а потом шопинг-сопровождение, потому что для нее очень важно составить представление о человеке и о его уже имеющемся гардеробе:

— Важно пообщаться, чтобы понимать, что человеку нравится, чтобы ему хотелось, как он видит свой будущий гардероб. На основании этого уже могу выстраивать свою работу. После разбора составляю список, что нужно докупить, а что уже есть в гардеробе.

На вопрос, кому услуга стилистки точно необходима, белоруска отвечает:

— Не всем. Есть люди, которые в своем стиле двигаются, и пустить в свой мир одежды других им сложно. Одежда — это как вторая кожа, очень интимный вопрос. Не все доверятся, чтобы я помогла им выбрать одежду. Часто обращаются люди, которые хотят что-то изменить, нередко это выпадает на какой-то переломный момент, когда человек решил поменять что-то в жизни. Они обращаются к профи, чтобы изменить свой стиль или найти себя. Это и про терапевтическую историю часто. Стилист нужен тем, кто хочет разобраться в самом себе, понять себя лучше.

У стилиста и клиента могут быть «разное видение и разное понятие красоты»

Кристина двигается в своем направлении, у нее нет кумиров, но она признается, что ее путь начался с вдохновения работой основательницы бренда «Pervert» Насти Ножиной:

— Я долго за ней следила, и она меня вдохновила на то, что не нужно бояться. Меня привлекла аутентичность. Насте было вообще абсолютно все равно, кто и что скажет, кто что подумает. У нее есть свое видение, и она его придерживалась и придерживается до сих пор. В этом есть ее честность. Люди должны понимать, каким видит мир конкретный стилист, потому что у всех разное видение и разное понятие красоты.

Когда обращаешься к конкретному человеку, нужно быть готовым, что он через свою призму этот мир покажет. Я больше слежу за fashion-виками, за мировыми брендами и за их коллекциями. Мне также нравится украинская стилистка Рита Мурадова, которая копает глубоко в историю моды и изучение личности, стратегии работы, цвета и ткани. Это также про психологию, и мне это очень близко.

К Кристине обращаются разные люди. Приходят и благодаря «сарафанному радио»:

— Кто-то кому-то посоветовал, и я просто получаю запрос в Instagram о том, что хотят поработать со мной. Приходят работники офиса, мамочки. Если говорить о мужчинах, то это люди со своим бизнесом, фрилансеры, дизайнеры, логисты. Нет никаких ограничений. Я не думала про скидки для белорусов, но можно что-то такое придумать.

На вопрос, какой стилистка видит свой бизнес через год, отвечает:

— В условиях современного мира долгосрочное планирование — это роскошь. Сложно ответить, но я вижу себя как девушку, которая развивает свой личный бренд. И я больше вижу себя в работе как инфлюенсер, когда работаю с брендами напрямую, может быть, иногда беру личные консультации. Не персональную стилистку через 5 лет, зато имею продакшн, который делает креативный контент и fashion-контент.

«Стиль должен отражать нашего внутреннего человека на 100%»

По словам героини, секрет идеального стиля — прислушиваться к себе, и быть чутким к этому внутреннему запросу:

— Стиль должен отражать нашего внутреннего человека на 100 %, не идти вразрез с нашим ощущением этого мира. Одежда — это невербальная коммуникация, которую мы рассказываем о себе. Нужно в первую очередь узнать себя и понимать, чего от жизни хотите. Это секрет идеального стиля, и начать нужно с поиска себя. Не нужно бояться искать себя и экспериментировать.

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