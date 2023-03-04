«Этого было недостаточно, чтобы содержать нашу семью» 4.03.2023, 20:47

Белоруска рассказала, как переезд в Польшу изменил ее жизнь.

Ника переехала в Варшаву вместе с мужем и детьми в марте 2020 года. Адаптация была сложной, но сейчас девушка готова открыть собственную студию декора и флористики, пишет ex-press.by.

«В Беларуси все это было на уровне порадовать себя, друзей и знакомых»

До 2020 года Ника вместе с мужем Александром и двумя детьми жили в Витебске. Девушка после окончания университета ушла в декрет, а спустя пару лет — и во второй.

— Муж по профессии инженер, в Беларуси у него была неплохая должность — замдиректора строительной компании, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы содержать нашу семью. Поэтому в марте 2020 года мы дружно решили уехать в Польшу, — рассказывает девушка.

Для девушки занятие флористикой поначалу было обычным хобби. Первые шаги в создании необычных композиций она сделала еще в 2014 году.

— Начинала я с создания букетов из плюшевых мишек и зайчиков, но на тот момент это было не больше, чем просто хобби. Далее стала экспериментировать со съедобными букетами и, наконец, с цветочными. Еще пробовала печь тортики. Но в Беларуси все это было на уровне порадовать себя, друзей и знакомых, — вспоминает Ника.

По словам девушки, первое время в Польше было сложно: Ковид, «закрытие всего вокруг», плюс были проблемы с поиском жилья — сначала их семья из четырех человек жила в однокомнатной квартире. На адаптацию ушло несколько месяцев.

— Конечно, без поддержки моей семьи было бы трудно: Саша мне практически во всем помогает, частенько ездит со мной на монтаж свадеб и других мероприятий, — говорит Ника.

«Клиентов привлекают прежде всего нестандартные решения»

— Как и во многих сферах, чтобы совершенствовать свои навыки, нужно с кого-то брать пример или равняться на лучших, чтобы самому когда-то стать лучшим, — говорит Ника и добавляет, что при создании своих композиций изучает опыт Дмитрия Туркана, берет пример с таких студий, как Calla Claman, WarszawFlowers и Lab07. По ее словам, последние и считаются «китами польской флористики».

— В настоящий момент я все еще работаю по найму. Полноценно собственную студию планирую открыть ближе к осени. На самом деле, открыть фирму в Польшу достаточно просто. Но открыть ИП без определенной легализации сложновато, поэтому сейчас мы с мужем на стадии сбора документов, — рассказывает девушка.

Свою онлайн-студию Ника и Саша назвали WhiteCat, у нее есть своя страница в Instagram и уже более полутора подписчиков. Ника уверяет, что их привлекают прежде всего нестандартные решения декора, букетов и особенный подход к каждому заказчику.

— Наш основной вид деятельности — это букеты, цветы с доставкой на дом по желанию клиента и декор мероприятий, свадеб, фотосессий. К сожалению, не обходится и без предрассудков на фоне того, что я белоруска. Но их я легко разбиваю профессионализмом и отношением к людям, — говорит Ника.

«Обыкновенный букет без упаковки и цветы, собранные в поле, для поляков будут лучшим вариантом»

Основу всей клиентуры whiteCat составляют белорусы, для которых, кстати, действует постоянная скидка 10%, и украинцы. Поляки также начинают обращать внимание на букеты, созданные руками Ники, и оставляют хорошие отзывы в интернете.

— Если смотреть на предпочтения людей, то, конечно, поляки отличаются от белорусов и украинцев. Они попроще. Для них как будто обыкновенный букет без упаковки и цветы, собранные в поле, будут лучшим вариантом. Также, в отличие от белорусов и украинцев, поляки практически никогда не покупают съедобных букетов, — рассказывает девушка.

По словам Ники, в будущем, возможно, уже через год, она видит свою студию декора и флористики, работающую полноценно в офлайн-режиме.

— Конечно, очень надеюсь, что так и будет. Мне бы хотелось, чтобы люди могли прийти пообщаться, выпить ароматный кофе, насладиться атмосферой нашего места, заказать красивый букет или декор на мероприятие. При этом хотелось бы устраивать и мастер-классы с детками. А если замахиваться на пятилетнюю перспективу, то там мне бы хотелось видеть полноценную студию по организации мероприятий и праздников, которая будет включать в себя не только декор, — резюмировала Ника.

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