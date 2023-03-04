Экс-глава контрразведки СБУ: Путин так или иначе оставит свой пост во главе РФ 2 4.03.2023, 21:02

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Но в любом случае будет проклят историей.

История даст оценку правлению президента России Владимира Путина, и эта оценка будет нелестной для главы государства-агрессора. Такое мнение в интервью для YouTube-канала «Дмитрий Гордон» выразил бывший глава Службы внешней разведки, экс-глава Администрации Президента Украины, экс-начальник военной разведки Украины Валерий Кондратюк.

По мнению Кондратюка, Путин, развязавший войну в Украине, и сам понимает это. Начнется ли третья мировая война, считает украинский разведчик, также зависит от главы Кремля. Но уже сейчас содеянного Путиным достаточно, чтобы он был «проклят навсегда».

«Еще никто не жил вечно. Вы знаете, он уйдет проклятым в историю. Живым или мертвым – он будет проклят навсегда», – ответил Кондратюк на вопрос, уйдет ли Путин живым с поста президента РФ.

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