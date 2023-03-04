СМИ: Польша после приговора Беляцкому требует ввести новые санкции против режима Лукашенко 2 4.03.2023, 21:29

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В Варшаве отреагировали на позорные приговоры белорусским правозащитникам.

Польша направила послам стран-членов ЕС, советникам президентов и главам правительств стран ЕС, Еврокомиссии и Европейскому совету просьбу о немедленном принятии санкций против режима Лукашенко в связи с приговорами Алесю Беляцкому и другим руководителям ПЦ «Вясна», сообщают источники РАР в дипломатических кругах.

Как сообщает издание, Польша призвала к немедленной реакции в виде нового пакета санкций ЕС. Эту информацию подтвердил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось, который передал соответствующий запрос от имени Варшавы.

В начале января председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о введении санкций против режима Лукашенко, но с тех пор никаких действий совершено не было.

«Председательствующая в ЕС Швеция блокирует активность по этому вопросу», – заявил на условиях анонимности один из европейских дипломатов.

Как ранее писал сайт Charter97.org, 3 марта суд Ленинского района Минска вынес приговоры членам правозащитного движения «Весна». Руководитель движения Алесь Беляцкий получил 10 лет лишения свободы, его соратники Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев и Владимир Лабкович – соответственно девять, восемь и семь лет. При этом Соловьев в настоящее время находится вне Беларуси.

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