ВСУ из артиллерии нанесли удар по месту дислокации российских военных
- 4.03.2023, 21:40
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Видеофакт.
Украинские военные обнаружили место дислокации оккупантов и с артиллерии нанесли удар по нему. Часть россиян была уничтожена.
Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
«Артиллерийский дивизион поддает жару», - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, что российские военные находятся во дворе частного дома и долго находятся на этой локации. Вооруженные силы Украины точным ударом по этой позиции уничтожили часть оккупантов.