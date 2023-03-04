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ВСУ из артиллерии нанесли удар по месту дислокации российских военных

  • 4.03.2023, 21:40
  • 2,614
ВСУ из артиллерии нанесли удар по месту дислокации российских военных

Видеофакт.

Украинские военные обнаружили место дислокации оккупантов и с артиллерии нанесли удар по нему. Часть россиян была уничтожена.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

«Артиллерийский дивизион поддает жару», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что российские военные находятся во дворе частного дома и долго находятся на этой локации. Вооруженные силы Украины точным ударом по этой позиции уничтожили часть оккупантов.

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