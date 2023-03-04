Военный эксперт рассказал об украинском «супероружии» 3 4.03.2023, 21:52

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Одного залпа хватит, чтобы снести Крымский мост.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью каналу «Фабрика новин» рассказал про украинское вооружение, способное уничтожить даже Крымский мост.

Телеведущий решил расспросить эксперта об украинской системе залпового огня «Ольха-М» и узнать главные ее характеристики. Роман Свитан дал развернутый ответ, подчеркнув, что дальность ракет к данному РСЗО может помочь ВСУ в освобождении Крыма.

Летчик-инструктор сообщил: «После Советского Союза у нас осталось очень много (больше сотни) пусковых установок «Смерчей». Ракет к «Смерчам» мало, и практически все из них использованы, а вот пусковых установок много. Это хорошая пусковая установка: двенадцать направляющих, которые отстреливались ракетами для «Смерча» на дальность около 70 км. Неточная ракета, конечно. Это РСЗО. Задача стояла накрыть площадь».

Военный эксперт пояснил, какое новое применение нашли «Смерчам» в наши дни: «После того как закончились ракеты, остались пусковые установки, использовали наши КБ «ЛУЧ» и КБ «Южное» для выполнения задач боевых стрельб и боевого применения, но уже новыми ракетами. Была разработана ракета (та же 300-мм), которая работает с этой же пусковой установки, но уже с новым двигателем, с новым топливом. Она идет дальше (от 110 км и дальше). Сейчас появилась информация, что есть уже ракета 150-170 км, но там просто вопрос в двигателе и в топливе для выполнения задачи полета».

Роман Свитан ответил на вопрос, может ли такая ракета долететь до Крымского моста: «Однозначно может. Вот именно одного залпа хватит: 12 ракет, когда уйдут, то снесут Крымский мост, это 100%. Его снесет даже хорошая взрывная волна, даже не удар как таковой».

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