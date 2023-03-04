«В Беларуси начали активно бороться с режимом Лукашенко» 1 4.03.2023, 22:07

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Это подтверждает атака на российский самолет в Мачулищах.

В конце февраля на военном аэродроме «Мачулищи» в Беларуси раздались взрывы. Затем появилась информация, что поврежден российский военный самолет А-50.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью 24 каналу обратил внимание на то, что диверсия в Мачулищах свидетельствует о несогласии белорусов с политическим курсом Лукашенко.

По убеждению военного эксперта, уже все поняли, что в Беларуси есть партизаны, которые не просто не согласны с политическим вектором Александра Лукашенко, а уже начали активно бороться с режимом диктатора. Как считает Мусиенко, это внутренние проблемы страны, которые диктатору будет сложно решить.

«Политика Лукашенко привела к тому, что у него есть такая оппозиция, поэтому эти политические факторы усилят репрессии против своих», – прогнозирует аналитик.

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