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Умер журналист Константин Скуратович

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  • 4.03.2023, 22:30
Умер журналист Константин Скуратович

Пионеру независимой журналистики в Беларуси было 70 лет.

Умер писатель и журналист Константин Скуратович, один из пионеров независимой журналистики в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода». Причиной смерти стал инсульт.

Как журналист Константин Скуратович специализировался в сфере социальной политики и сельского хозяйства. Много лет был связан с газетой «Белорусы и рынок». Она прекратила выход с декабря 2022 года по требованию Мининформа.

В 1999 году Скуратович получил премию Белорусской ассоциации журналистов «за плоды в установлении свободы слова в Беларуси».

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