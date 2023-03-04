Пионтковский: Решающие события в войне произойдут через 2-3 месяца 4.03.2023, 22:41

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Украина будет определять повестку дня 21 века.

Решающие события в войне в Украине произойдут в ближайшие два-три месяца. Речь идет о планирующемся контрнаступлении украинской армии.

Такую точку зрения озвучил политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире «24 канала».

Собеседник выразил уверенность в том, что во время анонсированных событий Украина определит повестку 21 века.

«Все решающие события наступят через два-три месяца. Мы все увидим. Украина будет определять повестку дня 21 века, и определять будет в ближайшие месяцы», - сообщил эксперт.

Комментируя приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который 11-12 июля пройдет в Вильнюсе, и отвечая на вопрос ведущего о евроатлантических перспективах Киева, политолог заявил, что Украина де-факто уже является членом Североатлантического альянса.

«Это выражается тем, что Украина решающим образом вооружается НАТО. Кроме того, Украина - единственная сейчас армия, которая защищает всех европейских членов НАТО. Как это будет оформлено де-юре (членство Украины в НАТО - ред.), Столтенберг, Зеленский и Байден найдут формулу», - добавил аналитик.

Кроме того, политолог убежден, что российский президент Владимир Путин уже «смирился с поражением в войне, но не может смириться с поражением в борьбе за собственную жизнь».

По словам политолога, «в России политическая и физическая смерть - неразделимые понятия».

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