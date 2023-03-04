Более половины поляков считают, что нужно закрыть границу с Беларусью6
- 4.03.2023, 22:35
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Данные опроса.
Более половины поляков считают, что нужно закрыть границу с Беларусью.
Это показал опрос, проведенный для издания Rzeczpospolita. Участникам онлайн-исследования было предложено ответить на вопрос: «Как вы считаете, должна ли Польша закрыть все переходы на польской границе с Беларусью?».
За закрытие границы выступили 54.1% респондентов, ответ «нет» дали 28,4%. 17,5% не имеют мнения по этому вопросу.