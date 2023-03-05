События в Брянской области являются началом освобождения России от Путина 5.03.2023, 3:59

Далеко не всем россиянам нравится политика Кремля.

Российские СМИ 2 марта сообщили о том, что в Брянской области «велись бои с украинской ДРГ, которая проникла на территорию региона». Позднее ответственность за операцию взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса» и раскрыли детали рейда.

По словам военного эксперта, полковника Вооруженных сил Украины в запасе Романа Свитана, события в Брянской области являются началом освобождения России от путинского режима. В эфире программы «Аргумент» он рассказал, что в молодости был на учениях именно в этом районе РФ, поэтому знает, что там, в основном, проживает проукраинское российское население.

«Там украинские села, украинский говор, украинский язык. То есть в принципе там живет проукраинское население Российской Федерации. Естественно, в таком районе самый оптимальный вариант начинать, допустим, какие-то освободительные движения российскими определенными силами. Оно, скорее всего, там и началось», - заявил он.

Свитан отметил, что на территории РФ далеко не всем россиянам нравится политика Кремля и его лидера Путина, поэтому там годами существуют свои скрытие организации.

«Есть очень много течений и «русских» и «национальных» уже на территории России. Они могут базироваться в других местах, у нас, в том числе, но выполнять задачи на территории РФ. Скорее всего, это была одна из групп российского освободительного движения», - сказал он.

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