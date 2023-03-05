«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги» 5.03.2023, 5:15

Российский историк назвал главную ошибку Путина.

Кремль не воспринимал всерьез украинский народ, считал его несуществующим. Это и стало причиной грандиозного провала в Украине. Армия России сейчас несет самые большие потери в своей современной истории с окончания Второй мировой войны.

Об этом в своем видеоблоге в YouTube рассказал российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

Он обратил внимание на то, что, согласно последним данным американского Центра стратегических исследований, потери российской армии в Украине составили уже 60-70 тысяч только убитыми, а общие безвозвратные потери достигли примерно 250 тысяч человек. Украинский Генштаб публикует более печальные для РФ цифры - более 150 тысяч только «двухсотых».

«В любом случае мы имеем дело с самыми большими потерями после 1945 года… Это очень тяжелые потери. Важно отметить, что эта война страшнее ВОВ, ранения здесь намного тяжелее. Как правило, после ранений на этой войне человек не может полноценно жить, а может только мучиться… Оружие стало гораздо опаснее, поражающие свойства увеличились, а люди остались теми же самыми… Украинская армия имеет на убитого от 5 до 7 раненых, а в российской - раненых 3-4 человека на каждого убитого. Связано это с отвратительным медицинским, санитарным обеспечением российских войск на фронте. Врачей российских, скорее всего, будут принудительно мобилизовать на фронт: там очень плохо с врачами», - рассказал Чернышевский.

Он возмущен, что россияне игнорируют ужасное смертоубийство, которое творится сегодня в Украине по вине Кремля.

«Народ все еще думает, что его это не коснется. Каждый, кто отправляется на фронт, надеется, что минует его чаша сия, «убьют соседа, а не меня». Наивные… Путину и его окружению абсолютно безразлично, сколько россиян погибнет в этой преступной войне, ведущейся ни за что. Даже сам Путин не может это объяснить. Он же не может прямо сказать, что хочет захватить всю Украину и уничтожить Украинское государство, украинский народ», - отметил российский историк.

Главной ошибкой Кремля, с его слов, стала недооценка украинского народа.

«Первоначальную стратегию Россия рассчитывала из того, что наши войска будут встречены с цветами, что за 3 дня будет взят Киев… «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Забыли, сбросили со счетов украинский народ, презирая этот народ, считая его несуществующим, выдуманным. И напоролись по полной программе. Напоролись на мужество, героизм защитников Украины», - констатировал Чернышевский.

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